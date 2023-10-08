МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за мокрого снега в Москве

В период с 21:00 8 октября до 21:00 9 октября в Москве ожидаются дождь и мокрый снег, местами усиление северо-западного ветра с порывами 16 м/с, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Об этом говорится в экстренном предупреждении ГУ МЧС России, опубликованном 8 октября на сайте ведомства.

Плохая погода продлится сутки. В связи с этим спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Автомобилистам не стоит парковать транспортные средства рядом с деревьями, а пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В МЧС призвали гостей столицы и жителей мегаполиса быть внимательными и осторожными.

Днем в воскресенье в российской столице был установлен суточный рекорд низкого атмосферного давления. Оно опустилось до 723,5 мм ртутного столба.

Также в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве с 12 октября ожидается резкое повышение температуры воздуха на три-четыре градуса выше климатической нормы.