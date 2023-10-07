В Санкт-Петербурге сильный ветер повалил светофор и деревья

Сильный ветер повалил светофор на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Кадры последствий непогоды публикуют 7 октября «Известия».

Кроме того, в городе повалены деревья, а также дорожные знаки.

Сотрудники коммунальных служб с самого утра устраняют последствия порывистого ветра.

Накануне главное управление МЧС России по городу сообщало, что в субботу ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

Синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщал, что ночь на 6 октября в Петербурге стала самой холодной с мая. Кроме того, он прогнозировал мокрый снег на выходных.

«Выходные дни получаются еще хуже, чем казалось даже вчера. Циклон смещается своим центром с Финского залива прямо через Санкт-Петербург и, главное, очень медленно. В связи с этим и в воскресенье погода тоже не улучшится», — сообщал Колесов.

4 октября из-за сильных порывов ветра в Москве на Новгородской улице упало дерево. Было повреждено пять припаркованных автомобилей, а также пострадала девушка.