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В Санкт-Петербурге сильный ветер повалил светофор и деревья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сильный ветер повалил светофор на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Кадры последствий непогоды публикуют 7 октября «Известия».

Кроме того, в городе повалены деревья, а также дорожные знаки.

Сотрудники коммунальных служб с самого утра устраняют последствия порывистого ветра.

Накануне главное управление МЧС России по городу сообщало, что в субботу ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

Синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщал, что ночь на 6 октября в Петербурге стала самой холодной с мая. Кроме того, он прогнозировал мокрый снег на выходных.

«Выходные дни получаются еще хуже, чем казалось даже вчера. Циклон смещается своим центром с Финского залива прямо через Санкт-Петербург и, главное, очень медленно. В связи с этим и в воскресенье погода тоже не улучшится», — сообщал Колесов.

4 октября из-за сильных порывов ветра в Москве на Новгородской улице упало дерево. Было повреждено пять припаркованных автомобилей, а также пострадала девушка.

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