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В СМИ сообщили о решении Словакии прекратить военную помощь Украине

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Фото: Commons.wikimedia.org/LMih
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Временное правительство Словакии заявило о прекращении военной помощи Украине и дальнейшей поставке им вооружения. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает Politico со ссылкой на источник в правительстве.

«Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику на Украину», — передает издание.

Отмечается, что это решение было принято на фоне переговоров о формировании коалиции между партиями, выступающими против поддержки Киева.

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Ранее, 4 октября, президент Словакии Зузана Чапутова заявила о необходимости остановить помощь Киеву до созыва парламента. Минобороны страны планировало передать Украине новый пакет помощи, но Чапутова не поддержала данное решение. Она отметила, что необходимо уважать результаты демократических выборов и дождаться формирования новой коалиции.

Ранее, 2 октября, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов сообщил «Известиям», что победа на выборах в Словакии оппозиционной партии экс-премьера страны Роберта Фицо Smer может сказаться на помощи Украине от многих европейских стран.

Выборы в Словакии прошли 30 сентября. По их итогам победу одержала партия Smer. Левоцентристская фракция Роберта Фицо в результате голосования получила 22,94% избирательных голосов.

До этого, 26 сентября, Фицо заявил, что армия страны находится в плачевном состоянии после передачи Украине военной техники. Если политсила победит на парламентских выборах и сформирует правительство, то военная помощь Украине прекратится, отметил он.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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