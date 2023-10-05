Президент Словакии призвала отложить помощь Киеву до конца выборов в парламент

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила о необходимости остановить помощь Киеву до созыва парламента. Об этом 4 октября сообщил портал Dennik N со ссылкой на представителя словацкого лидера Мартина Стрижинеца.

Минобороны страны планировало передать Украине новый пакет помощи, пока премьер-министром остается Людовит Одор. Однако Чапутова не поддержала данное решение. Она отметила, что необходимо уважать результаты демократических выборов и дождаться формирования новой коалиции.

Лидер Словакии выразила мнение, что игнорирование позиции победившей на выборах партии Smer, которая пообещала избирателям не передавать ни одной пули Киеву, стало бы негативным прецедентом на будущее.

Ранее, 2 октября, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов сообщил «Известиям», что победа на выборах в Словакии оппозиционной партии экс-премьера страны Роберта Фицо Smer может сказаться на помощи Украине от многих европейских стран.

Выборы в Словакии прошли 30 сентября. По их итогам победу одержала партия Smer. Левоцентристская фракция Роберта Фицо в результате голосования получила 22,94% избирательных голосов.

До этого, 26 сентября, Фицо заявил, что армия страны находится в плачевном состоянии после передачи Украине военной техники. Если политсила победит на парламентских выборах и сформирует правительство, то военная помощь Украине прекратится, отметил он.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.