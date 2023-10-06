Лукашенко заявил, что Зеленский ведет себя правильно, выпрашивая западную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский «ведет себя абсолютно правильно», обращаясь к западным государствам за финансовой помощью. Об этом 6 октября заявил президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко.

Белорусский лидер считает, что разорившему Украину Зеленскому не остается ничего другого, кроме как «выпрашивать» обещанную помощь у Соединенных Штатов Америки, которые обманули украинского лидера.

«Коллективный Запад не выполняет договоренности, которые дали Зеленскому. Поэтому Владимир Александрович им говорит: «Негодяи, почему вы не делаете то, что обещали?» Он едет и от них требует. Правильно он поступает? Правильно. Договоренность была. Это глубинная вещь. Он понимает, что его кинули», ― приводит слова президента РБ Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко также отметил, что американские власти еще до начала российско-украинского вооруженного конфликта распределили роли. Так, например, США убедили Зеленского воевать «до последнего украинца» и пообещали украинскому лидеру обеспечивать республику всевозможной помощью, в том числе финансами и вооружением.

Вместе с тем, отметил белорусский президент, Зеленский пошел навстречу условиям США, в то время как Запад решил не выполнять данные ранее обещания.

Также в этот день белорусский президент выразил мнение, что Соединенные Штаты торопят Украину, угрожая прекратить поддержку, в то время как та увязла в контрнаступлении. Он отметил, что Вашингтону нужна хоть какая-то победа, поэтому они подгоняют Киев, ища для этого новые варианты, вплоть до прекращения оказания помощи Зеленскому.

Накануне, 5 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что без военной помощи Запада Украина продержится неделю. Он уточнил, что подобная ситуация с запасами вооружения складывается и в Европе, где политики сами заявляют, что поставили украинской стороне всю бронетехнику и боеприпасы, которые могли.

Тогда портал Business Insider со ссылкой на слова экс-директора аналитического отдела ЦРУ по России Джорджа Биба написал, что Путин оказался прав насчет усталости западных стран от постоянной военной и финансовой помощи Украине. По мнению эксперта, Киев не справляется с призывом в армию, экономика государства проседает под давлением конфликта, а энтузиазм по поводу сохранения высокого уровня помощи ослабевает как в США, так и в Европе.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.