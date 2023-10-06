Лукашенко заявил, что США торопят увязшую в контрнаступлении Украину

Украина увязла в контрнаступлении, а США ее торопят, угрожая прекратить поддержку. Об этом 6 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналистам во время рабочей поездки в Брестскую область.

«Содержание этого сигнала заключается в том, что ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте. Это уже даже не сигнал, а конкретный [призыв к] действию: убивайте побольше украинцев», — передает слова Лукашенко БелТА.

Он подчеркнул, что Вашингтону нужна какая-то победа, поэтому они торопят Украину, ища для этого новые варианты, вплоть до прекращения поддержки президента Владимира Зеленского.

При этом Соединенные Штаты, по мнению белорусского лидера, посылают Киеву недвусмысленные сигналы. Например, на минувшей неделе власти США приняли временный бюджет, из которого были исключены пункты о предоставлении финансовой помощи Украине. По мнению президента республики, ВСУ увязли в контрнаступлении, а фронт и линия соприкосновения стоят на месте.

«Движение есть туда-сюда, за высотки воюют. Бывает, что украинцы эти высотки захватывают с утра, к вечеру их россияне выбивают. Поэтому очень сложно этот контрнаступ осуществлялся. Первый этап провалился, сейчас они готовят второй этап, обозначили 4–8 недель», — считает Лукашенко.

Ранее, 4 октября, военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с «Известиями» заявил, что Вашингтон подгоняет Киев к изменению тактики и ждет от него результатов, заявляя, что у Украины осталось от шести до восьми недель для продолжения попыток контрнаступления. Он отметил, что такие призывы решить задачи изменением тактики нужны, чтобы ВСУ не так активно расходовали боеприпасы, потому что таких массовых поставок, как раньше, вероятно, уже не будет.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Позже, 5 октября, президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли больше 90 тыс. человек, 557 танков, почти 1,9 тыс. бронемашин различного класса. До этого, 26 сентября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что у контрнаступления ВСУ нет значимых результатов. Он добавил, что такие действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению.