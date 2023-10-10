Какой тяжелый заем: когда можно не отдавать долги за покойных

Если кредитополучатель был застрахован и причина его смерти является страховым случаем, то любому банку кредит возмещает страховая компания, а не наследники. Однако чаще всего долги, имеющиеся у умершего гражданина, входят в наследственную массу и подлежат уплате семьей в пределах стоимости полученного ими наследства. Правда, наследники не должны платить больше, чем это требуется в соответствии с законом. Вместе с тем, по данным Федеральной нотариальной палаты РФ, правовые фальсификации всё же встречаются. Подробности — в материале «Известия».

Мертвые долгу не имут

Верховный суд России выступил в защиту жены скончавшегося россиянина, который не успел вернуть банку кредит. После нового уточнения ВС РФ становится ясным, что далеко не во всех случаях наследники обязаны возвращать не погашенные умершими займы.

Правовой прецедент, который лег в основу недавнего определения ВС, заключался в том, что жителям Санкт-Петербурга потребовались несколько миллионов для ипотеки сроком на 15 лет. Одновременно пара подписала договор комплексного страхования в страховой компании И. По этому договору выгодоприобретателем значился банк П.

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Спустя несколько лет супруг умер, после него остались имущественные наследники — жена и несовершеннолетний ребенок. Страховщик вместо возмещения вознамерился объявить договор недействительным. Однако суд обязал страховую компанию И выплатить банку П 1,5 млн рублей по договору ипотечного страхования (за неустойки и т.д.).

После этого банк », желая компенсировать себе долг умершего гражданина, подал в суд на его наследников с требованием отобрать у женщины и ее маленького сына жилье. Суду Ирина Л. заявила, что ответственность за неустойку по несвоевременной выплате кредита обязан нести страховщик. Но судьи первой инстанции не пошли ей навстречу и заняли сторону банка, так как женщина являлась созаемщицей ипотеки.

Исход дела по заявлению Ирины Л. решила судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, которая настояла на отмене вердикта и возвращении дела в суд первой инстанции. В определении ВС № 78-КГ22-27-КЗ сказано, что выгодоприобретателем по договору страхования следует считать банк П, то есть несвоевременно в страховую компанию И обратился всё-таки он, а не вдова с несовершеннолетним ребенком.

— Если у заемщика была страховка на случай смерти, долг банку выплатит страховая, при условии доказанности, что смерть заемщика выступает страховым случаем, — отмечает юрист фирмы «Контра» Юлия Лапшина со ссылкой на закон «Об организации страхового дела в РФ». — Если страховой суммы недостаточно, чтобы покрыть долг, разницу между ним и остатком заплатят наследники, созаемщики или поручители. Если страховки не было, долг перейдет к созаемщикам, поручителям или наследникам.

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По ее словам, не входят в состав наследства обязательства, если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.

Вице-президент Нотариальной палаты Севастополя (член Федеральной нотариальной палаты) Максим Юрченко замечает, что наследники отвечают по долгам наследодателя в объеме, не превышающем наследственное имущество. Следовательно всё, чем рискуют наследники, это затраты на оформление самого наследства. А сами механизмы «защиты от долгов умерших» предусмотрены в наследственном законодательстве.

Долги у человека могут быть разные — по оплате коммунальных услуг, по оплате имущественных налогов, вовремя не оплаченные штрафы, обязанность по возмещению материального ущерба (например, после того как затопили квартиру соседей), долги по алиментам и другие. Однозначно, все долги, которые можно покрыть за счет наследственного имущества, наследникам придется уплатить, указывает Максим Юрченко.

Он подчеркивает, что в настоящее время в отношении кредитов или налоговых задолженностей позиция банков и Федеральной налоговой службы ясна — они будут настаивать на погашении долгов. Зато в отношении других видов долгов, таких как займы у физлиц, возмещение материального ущерба и тому подобное, ситуация не так однозначна . Всё зависит от того, будет ли кредитор требовать возврата долга наследниками. Поэтому всё решается в ситуативном порядке, и иногда наследники узнают о кредитных долгах наследодателя уже после принятия наследства, получая соответствующие претензии от кредиторов.

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Правовые фальсификации

Советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Сергей Макаров объясняет, что наследники не должны платить больше, чем это требуется в соответствии с законом. Поэтому исключительно хорошо, что в прошлом году ВС России определениями сразу по трем делам высказался в пользу граждан — наследников умерших заемщиков банков — по спорам банков с ними (наследниками) о взыскании невыплаченных кредитов.

— Объединяло все эти три судебных спора то, что жизнь заемщиков была застрахована при выдаче им кредита, однако банки всё равно обращались с исками о взыскании невыплаченных сумм не к страховым компаниям, а к наследникам заемщиков, — рассказывает советник ФПА. — Возможно, это было связано с тем, что банки и страховые компании в каждом случае были аффилированы друг с другом.

Важно то, что по каждому такому делу ВС России определил (и тем самым дал четкую установку нижестоящим судам): если заемщик умер, в случае, когда его жизнь была застрахована, банк обязан требовать выплаты предусмотренных сумм от страховой компании.

— Сложнее в ситуации с некредитными долгами наследодателя, прежде всего — с его займами у физических лиц, поскольку тут возможна фальсификация договоров и/или расписок, — отмечает Сергей Макаров. — В моей практике было дело, когда вдова умершего индивидуального предпринимателя стала ответчиком по иску некоего человека, утверждавшего, что он дал ее мужу в долг крупную сумму в долларах США. Свое требование о возврате этой суммы он основывал на как бы подлинном договоре займа с подписями двух свидетелей, будто бы присутствовавших при подписании этого договора и передаче денег.

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Однако его доверительница в силу определенных личных особенностей своего умершего мужа была абсолютно уверена, что на момент смерти он не имел долгов. Дело удалось выиграть благодаря экспертизе, подтвердившей, что подпись на договоре выполнена не мужем моей доверительницы, а иным лицом с подражанием его почерку, рассказал Сергей Макаров. Однако надежного заслона против подобных фальсификаций в настоящее время, к сожалению, нет, добавил адвокат.

Вместе с тем действенной мерой по защите прав наследников является возможность признания сделок недействительными при наличии оснований, предусмотренных в ГК России. Это в равной степени применимо и к кредитным договорам, и к договорам займа. Наиболее часто признаются недействительными сделки, совершенные с нарушением закона, и сделки, совершенные человеком, неспособным понимать значение своих действий и руководить ими (причем это необязательно психически больной человек). Однако применение этого способа обязательно предполагает проведение судебного процесса.

Когда долг не гасится

Младший научный сотрудник Центра частного права Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Елизавета Чагина подчеркивает, что если долг превышает стоимость наследственного имущества, то он не гасится. Кроме того, наследник, зная перспективу оплаты долгов наследодателя, вправе не принять наследство или отказаться от него в установленные законом сроки и с соблюдением предусмотренного законом порядка. В таком регулировании отражается справедливый баланс интересов наследников и кредиторов наследодателя.

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— Очень важно своевременно обеспечить наследников достоверными сведениями о наличии и размере долгов наследодателя, с тем чтобы можно было оценить их соотношение со стоимостью наследства и смысл его принятия, — отмечает Елизавета Чагина.

На решение этой задачи в части кредитных и заемных обязанностей наследодателя перед организациями, в том числе микрофинансовыми, направлен находящийся сейчас на рассмотрении в Госдуме законопроект № 395002-8, обязывающий нотариуса выявить указанные долги наследодателя, поскольку информация о его задолженности фиксируется в бюро кредитных историй, и уведомить о таких долгах наследников (о которых нотариусу известно из открытого им наследственного дела).

Елизавета Чагина отмечает, что в настоящее время из банка данных исполнительных производств наследник и в настоящее время может почерпнуть сведения о задолженностях, взыскиваемых с наследодателя в порядке исполнительного производства.