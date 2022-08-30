От условий рефлекс: страховки по кредитам подорожают с 1 октября

Банки планируют повысить стоимость страховок по потребкредитам с 1 октября. Как пояснили «Известиям» в финансовых организациях, это произойдет в связи со вступлением в силу новых требований ЦБ к полисам . Правила регулятора призваны повысить прозрачность оформления таких страховок, сократить список исключений из покрытия и увеличить уровень возмещений по ним. В банках не сообщили, каким будет повышение, но эксперты оценивают рост в 10–20% . Вместе с тем на рынке опасаются, что финансовые организации не успеют в срок адаптировать системы под новые правила.

Страховать так

В октябре 2021 года Центробанк предложил новые требования к страховкам, которые продаются вместе с потребкредитами. В регуляторе аргументировали свое решение тем, что этот вид страхования характеризуется частыми отказами в выплатах и общим низким уровнем возмещений . Указание Банка России предусматривает минимальный набор страховых случаев (смерть, а также инвалидность I и II группы). Также ЦБ ограничивает перечень исключений, которые можно вписывать в договор. Кроме того, по новым правилам страховка начинает действовать сразу после перечисления взноса, а срок получения выплаты не может превышать 30 дней.

Правила вступят в силу 1 октября 2022 года. В связи с появлением минимального стандартного набора страховых случаев, вероятно, стоимость кредитного страхования для заемщиков повысится , заявила «Известиям» директор департамента разработки продуктов и клиентского сервиса Новикомбанка Елена Трофимова. Она уточнила: это, в свою очередь, приведет к росту полной стоимости кредита (ПСК). Однако базовые ставки по займам, скорее всего, не поменяются, полагает Елена Трофимова.

На условия рефлекс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

С 1 октября планируется повышение полной стоимости кредита, которая будет учитывать новые требования регулятора , сообщили «Известиям» в УБРиР. Вместе с тем в банке отметили, что клиенты получат ряд преимуществ: перечень рисков расширится, при этом заемщикам не придется проходить дополнительные медицинские обследования.

— В результате реализации инициативы все клиенты при выборе страховки будут гарантированно защищены по базовым рискам и событиям, четко проинформированы о том, что страхование — инструмент для нейтрализации рисков, связанных с невозможностью погасить кредит по причине проблем со здоровьем . При этом стоит обратить внимание на сравнительно узкий перечень исключений и ограничений по здоровью при оформлении страхования, что потенциально может привести к росту стоимости страхового полиса , — ожидает начальник управления «Страхование» ВТБ Дмитрий Пугашкин.

Впрочем, он добавил, что банк готов взять на себя растущую себестоимость страхования без увеличения цены страховки и кредита.

Изменения в стоимости продукта возможны, но называть цифры преждевременно , отметили и в Страховом доме ВСК. В «РЕСО-Гарантия» также спрогнозировали, что большинство страховщиков будут пересматривать тарифы в сторону увеличения для многих возрастных категорий . В компании отметили: выплаты и убыточность в последние два пандемийных года и так существенно росли. Стоимость полисов увеличится, заявили в «АльфаСтраховании», уточнив, что подорожание будет зависеть от разрыва в текущем и будущем страховом покрытии, который в каждом случае индивидуален.

На условия рефлекс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— Очевидно, что практически полный отказ от исключений из покрытия в рамках личного страхования (в соответствии с указанием Банка России) с высокой степенью вероятности повысит показатели убыточности страховщиков. И, возможно, в этом случае для сохранения хотя бы минимально положительной экономики страховых продуктов потребуется регулирование тарификации , — подтвердили в «Ингосстрахе».

Сроков вопрос

Как показывает экономическая практика, ужесточение требований к продукту ведет к росту его стоимости, констатировал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он подчеркнул, что у каждой компании рост цен будет высчитываться по индивидуальным критериям в зависимости от того, насколько масштабно придется дорабатывать уже существующие продукты. Эксперт предположил, что диапазон повышения может составить 10–20% .

Стоимость страховки, которая оформляется вместе с потребкредитом, формируется из цены самого полиса и комиссии финансовой организации. Если банки захотят сохранить текущий объем комиссий по полисам или еще больше нарастить его, но при этом увеличив и часть, которая предназначается клиентам для выплат, то страховые премии вырастут , пояснил директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. Он подчеркнул, что в каждом конкретном случае решение может быть индивидуальным.

В июле Ассоциация банков России направляла в ЦБ письмо, где просила отложить вступление в силу новых требований к оформлению страховки («Известия» ознакомились с документом). В нем поясняется, что процесс доработки банковских систем для функционирования по новым правилам и перезаключение агентских договоров займет не менее трех месяцев. Однако регулятор перенос срока не поддержал , сообщается в ответном письме в АБР.

На условия рефлекс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Впрочем, в крупнейших банках и страховых компаниях — Новикомбанке, УБРиР, Совкомбанке, страховом доме ВСК, «Ингосстрахе» — с ообщили «Известиям», что успеют подстроиться под новые требования в срок. Вместе с тем многим банкам на рынке действительно сложно уложиться в оставшееся до 1 октября время , отметили в Новикомбанке, добавив, что на 25 августа окончательная редакция указания ЦБ не была опубликована. «Известия» направили запрос в Банк России.