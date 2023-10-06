В некоторых районах Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков

В отдельных районах столицы выпало до четверти месячной нормы осадков. Об этом 6 октября сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

«Наибольшее количество осадков зафиксировано сегодня в районе Волоколамского шоссе (СЗАО) — 17 мм, это почти четверть месячной нормы. Другие округа-рекордсмены — СВАО (10 мм), САО (9 мм) и ЮЗАО (8 мм)», — говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.

Предполагается, что осадки продолжатся до конца дня. При этом в отдельных районах столицы отмечаются порывы ветра до 20 м/с.

Специалисты попросили горожан не выходить на улицу в непогоду. Однако если всё же этого не удается избежать, пешеходам нужно быть внимательнее и не укрываться от дождя и ветра под деревьями, а автомобилистам не стоит парковать машины рядом с насаждениями.

Ранее в этот день столичный главк МЧС России предупредил о резком ухудшении погоды в Москве с 21:00 6 октября. Ночью и утром 7 октября температура воздуха снизится до –2…0 градусов, по этой причине на дорогах ожидается гололед. Также с 09:00 и до конца суток 7 октября в столице будет дождь со снегом, а порывы ветра усилятся до 21 м/с.

До этого, 5 октября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец подчеркнул, что в ближайшие три дня в Москве выпадет до 38 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы (54%).