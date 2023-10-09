Мерная помощь: моногородам ужесточат условия получения господдержки

Моногородам станет сложнее получать господдержку. В частности, на помощь по линии ВЭБ.РФ — льготные займы на инвестпроекты и софинансирование создания инфраструктуры — смогут рассчитывать только те населенные пункты, где уровень безработицы вдвое выше среднего по стране. Такое постановление готовится в правительстве, следует из переписки Совета Федерации с Минэкономразвития. В Совфеде указывают, что под критерий подходит лишь 20 из 321 моногорода, и предлагают доработать документ. Снижение безработицы там связывают с ростом госзаказов на основном предприятии, а это не значит, что город преодолел монозависимость. В Минэке настаивают, что изменения не сократят число получателей и объемы поддержки: у моногородов есть и другие источники получения финансирования.

Монопрофильные решения

С 2024 года моногорода смогут рассчитывать на финансовую поддержку по линии госкорпорации ВЭБ.РФ, только если уровень регистрируемой безработицы в них будет не менее чем вдвое превышать средний показатель по стране в течение трех лет. Такие поправки готовятся в постановление правительства, которое в 2021 году наделило ВЭБ.РФ правом реализации проектов развития моногородов, следует из переписки Совета Федерации и Минэкономразвития (есть у «Известий»).

Но данному критерию, согласно подсчетам Совфеда, «соответствует около 20 моногородов из 321, включенных в перечень моногородов РФ». «Остальные потеряют возможность воспользоваться поддержкой ВЭБ.РФ», — говорится в письме СФ в адрес Минэкономразвития. Там же подчеркивается, что предлагаемый критерий «не в полной мере отражает социально-экономическое положение моногородов и не может подменять собой комплексный подход к оценке их положения».

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Справка «Известий» Моногород — это муниципальное образование, в котором более 20% трудоспособного населения работают на градообразующем предприятии. Каждый десятый россиянин сегодня проживает в моногороде, говорится на сайте ВЭБ.РФ.

Сенаторы отмечают, что в условиях увеличения государственных заказов безработица в моногородах уменьшается, так как объемы производства на градообразующих предприятиях растут.

«Объективные обстоятельства способствуют возрастанию монозависимости. Принятие проекта постановления в текущей редакции неизбежно приведет к снижению диверсификации экономики моногородов», — указывают в Совфеде.

Минэкономразвития придерживается другой позиции по этому вопросу. В пресс-службе ведомства «Известиям» пояснили, что для финансовой меры поддержки, имеющей целевой характер — создание новых рабочих мест, не связанных с градообразующей организацией, — уровень регистрируемой безработицы, который подтверждает Минтруд, — это единственный объективный показатель социально-экономического положения моногородов.

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В Минэке не согласились и с подсчетами Совета Федерации, сообщив, что критерию соответствуют 30 моногородов из 321. Там пояснили, что в проекте постановления предлагается подход, по которому населенные пункты с высоким уровнем безработицы будут причисляться к «монопрофильным муниципальным образованиям с тяжелым социально-экономическим положением».

«Такой подход позволит гибко и своевременно реагировать на ухудшение ситуации в моногородах», — уверены в ведомстве. Там отметили, что проект постановления будет внесен в правительство в течение октября. По информации Минэка, за последнее время фактическими получателями поддержки через ВЭБ.РФ было в среднем около 10 моногородов в год.

— Разрабатываемые изменения поддержки не сократят ни количество моногородов — получателей поддержки, ни объемы поддержки, — уверены в министерстве.

Источник в Минэкономразвития подтвердил «Известиям», что критерий затронет все меры поддержки ВЭБ.РФ.

А в пресс-службе ВЭБ.РФ «Известиям» сообщили, что «никаких официальных решений нет, работа ведется в плановом режиме».

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Инструмент развития

Сейчас существует два вида финансирования моногородов, которые реализуются через ВЭБ.РФ. Во-первых, бизнес может получить льготные кредиты на инвестиционные проекты под 1–5%. А в городах с режимом ЧС федерального характера — под 0%. Во-вторых, предприниматели могут рассчитывать на софинансирование в 95% при создании объектов инфраструктуры для инвестпроектов.

Общий портфель проектов ВЭБ.РФ в моногородах на начало 2023 года составлял 26,3 млрд рублей: из них 14,6 млрд — это займы, 11,71 млрд — софинансирование строительства инфраструктуры. И с 2021 года ВЭБ.РФ поддержал 63 инвестиционных проекта, 38 из которых запущены. Кроме того, был введен в эксплуатацию 91 объект инфраструктуры в 39 моногородах, профинансирована инфраструктура десяти индустриальных и промышленных парков.

В числе примеров использования поддержки ВЭБ.РФ — запуск компанией «Алюмар» из моногорода Невинномысска производства алюминиевых ронделей. Это стало возможным благодаря беспроцентному кредиту ВЭБ.РФ в размере 250 млн рублей.

Также планируется финансирование строительства объектов инфраструктуры для Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра в Зеленодольске на сумму более 600 млн рублей. Благодаря этому в экономику населенного пункта будет привлечено свыше 7 млрд рублей инвестиций.

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Компания «Промметэкс» из Тольятти Самарской области за счет льготного кредита в 18 млн рублей запустила производство химических товаров для транспортной сферы. Это должно привлечь в моногород около 25 млн инвестиций.

Без поддержки не останутся

Стоит учитывать, что финансовая поддержка через ВЭБ.РФ — не единственное направление помощи моногородам, сказали «Известиям» в Минэкономразвития. В 89 таких населенных пунктах действуют территории опережающего развития (ТОР) — зоны с льготным режимом налогообложения для инвесторов, напомнили там.

Если же для каких-то моногородов вопрос диверсификации экономики уже не стоит на повестке и из-за низкого уровня безработицы они не получат статус монопрофильного муниципального образованиям с тяжелым социально-экономическим положением, то они смогут «использовать общесистемные меры поддержки», заявили в Минэке.

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Речь о механизмах инфраструктурных бюджетных кредитов, новых инвестиционных проектах, мерах поддержки малого и среднего бизнеса и иных мерах в рамках отраслевых государственных программ и национальных проектов, добавили в ведомстве.

Но фактически ВЭБ.РФ — это основной инструмент прямой финансовой поддержки реализации проектов и софинансирования развития инфраструктуры, сказал «Известиям» директор Центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский. Через ТОР создаются условия для ведения бизнеса, которые еще не означают обязательное появление резидентов, отметил он.

Предложенная мера ограничит в развитии те муниципалитеты, где реализуется диверсификация экономики — уход от монозависимости от одного крупного завода, согласен аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

К примеру, в Архангельской области существует семь моногородов, рассказал «Известиям» губернатор региона Александр Цыбульский. В них проживает почти 300 тыс. человек — чуть более четверти населения региона.

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— Если инвестпрограммы ВЭБ.РФ будут закрыты, то наши моногорода могут лишиться значимого инструмента для развития, — сказал он. — Институт развития предлагал интересные условия по софинансированию подключения к инженерной инфраструктуре для проектов.

В непростых погодных условиях Архангельской области стоимость подключения к такой инфраструктуре очень высока, поэтому такое софинансирование играет значительную роль для любого инвестпроекта, подчеркнул губернатор.

Программы поддержки ВЭБ.РФ должны быть сохранены: создание новых производств и рабочих мест, благоустройство поможет таким населенным пунктам диверсифицировать экономику, что остановит отток населения, уверен Александр Цыбульский.

— На мой взгляд, взятый критерий показателя безработицы вряд ли может отражать объективную нуждаемость моногорода в финансовой поддержке, — полагает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. — Например, в Иркутской области примерно 15,5% населения проживает в восьми моногородах, и отказ в их финансовой поддержке приведет лишь к дальнейшей экономической деградации таких населенных пунктов, часть из которых расположена в неблагоприятной климатической зоне, на севере региона. Поддерживать такие моногорода за счет средств регионального бюджета — непосильная ноша даже для регионов-доноров.

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Использование критерия безработицы для оценки ситуации в моногородах назвал не самым логичным подходом и Дмитрий Землянский — в том числе и потому, что будет использоваться показатель именно регистрируемой безработицы, а не безработицы по методологии Международной организации труда.

— Это значит, что учитывать будут только тех, кого службы занятости поставили на учет в качестве безработных, а не всех неработающих, кто ищет работу и готов к ней приступить, — пояснил он.

По данным экспертного совета Госдумы по развитию моногородов, безработица выше общероссийского уровня наблюдается примерно в 100 таких населенных пунктах. Но единственному критерию поддержки будут отвечать меньше, отмечают эксперты.

В 2022–2023 годах проблема безработицы в большинстве моногородов действительно стала менее острой, заявил член генсовета «Деловой России» и гендиректор компании «Первая группа» Алексей Порошин.

Заготовки артиллерийских боеприпасов на предприятии ОПК Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

— Крупнейшие оборонные предприятия нарастили свои мощности и в том числе набрали сотрудников из моногородов. Часть работников поехали в крупные города на заработки, часть ушла на контрактную службу. В этой ситуации оказались не так нужны меры, разработанные ранее и нацеленные именно на борьбу с безработицей, — сказал он.

По его мнению, сегодня было бы целесообразнее направить господдержку на развитие новых технологий. В том числе для таких агломераций можно разработать адресные технологические планы, концепции городов стратегического и технологического значения с привлечением ключевых работодателей, полагает Алексей Порошин.