Врач рассказала, как обезопасить ребенка от ожирения

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что всё больше молодых людей в стране страдают ожирением. О том, чем грозит ожирение в детском возрасте, а также каким должно быть питание ребенка, «Известиям» 6 октября рассказала гастроэнтеролог и диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Дюжева.

Как уточнил Мурашко, на данный момент возрастная структура ожирения имеет тенденцию к омоложению, а к росту числа пациентов с данным заболеванием привели в том числе пандемия и снижение уровня активности.

Дюжева, в свою очередь, отметила, что проблема ожирения связана как с изменением характера питания — доступностью большого количества обработанной, калорийной пищи, так и с гиподинамией. Современные дети все больше времени посвящают учебе, а их досуг проходит за гаджетами, они меньше двигаются.

«Подростки, страдающие ожирением, подвергаются повышенному риску развития сопутствующих заболеваний, таких как нарушение толерантности к глюкозе, сердечно-сосудистые заболевания во взрослом возрасте, неалкогольная жировая болезнь печени и другие. Кроме того, они чаще страдают от низкой самооценки, искаженного образа тела, депрессии, тревоги, дискриминации и напряженных отношений со сверстниками», — предупредила гастроэнтеролог.

По ее словам, чтобы этого избежать, важно, чтобы питание в подростковом возрасте было полноценным и включало достаточное количество белка — мяса, птицы, рыбы, молочных продуктов. В меню должны присутствовать цельнозерновые крупы, мучные изделия из них и не менее пяти порций овощей и фруктов — одна порция соответствует размеру кулака ребенка. Кроме того, важно не заменять приемы пищи снеками и кондитерскими изделиями, а включать их в рацион следует после основного приема пищи.

«Но не стоит насильно кормить ребенка только «правильными» продуктами, обязательно учитывайте его пожелания, ищите компромисс и, самое главное, подавайте свой личный пример. Ограничивать ребенка в объеме пищи, если он голоден, тоже не следует. Целесообразно предлагать ему менее калорийные и более насыщающие блюда — овощи, рыбу, птицу, а также делать здоровые перекусы — молочные продукты без добавленного сахара, орехи, сухофрукты», — добавила врач.

При этом она отметила, что строгие диеты в подростковом и раннем взрослом возрасте достаточно опасны.

«Они могут привести к развитию расстройств пищевого поведения. А любые запреты на продукты питания приведут к тому, что ребенок будет стараться есть их чаще либо делать это тайно. Например, употребление фастфуда раз в неделю не приведет к лишнему весу, если основной рацион был сбалансированным, разнообразным и присутствовала физическая активность», — подытожила Дюжева.

23 июня главный внештатный специалист-диетолог Министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян сообщил, что около четверти детей в России имеют ожирение. По словам специалиста, бороться с этим очень сложно, потому что клетки, образовавшиеся у ребенка, которые есть у него в подкожной жировой клетчатке, требуют пищи.