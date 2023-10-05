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Мурашко заявил о росте числа молодых людей с ожирением в РФ

Мурашко: ожирением в России всё больше страдают молодые люди
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Минздрав РФ фиксирует, что всё больше молодых людей в стране страдают ожирением. Об этом в четверг, 5 октября, заявил глава министерства Михаил Мурашко.

Он сообщил, что на данный момент возрастная структура ожирения имеет тенденцию к омоложению, а к росту числа пациентов с данным заболеванием привели в том числе пандемия и снижение уровня активности.

Согласно исследованиям, ожирение в детском возрасте влияет на повышение риска развития ишемической болезни сердца, а также других сердечно-сосудистых заболеваний во взрослой жизни, отметил Мурашко.

«Педиатры говорят, что среди детей последствиями ожирения являются беспокойство, депрессия. Это относится и ко взрослой части, низкая самооценка, неудовлетворенность собственным телом», — заявил министр на международном конгрессе «Ожирение и метаболические нарушения», его слова приводит ТАСС.

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23 июня главный внештатный специалист-диетолог Министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян сообщил, что около четверти детей в России имеют ожирение. По словам специалиста, бороться с этим очень сложно, потому что клетки, образовавшиеся у ребенка, которые есть у него в подкожной жировой клетчатке, требуют пищи.

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