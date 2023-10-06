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Нобелевская премия мира присуждена иранской правозащитнице Мохаммади

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Нобелевскую премию мира в 2023 году присудили иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил Нобелевский комитет в Осло.

«Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить премию мира 2023 года Наргес Мохаммади за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех», — сообщил комитет в соцсети X (бывш. Twitter).

Кроме того, стало известно, что Норвежский Нобелевский комитет также решил посвятить данную премию сотням тысяч иранцев, которые на протяжении 2022 года протестовали против дискриминации женщин под лозунгом «Женщина — Жизнь — Свобода».

Мохаммади родилась в иранском Зенджане в 1972 году. Во время учебы в университете она занялась правозащитной деятельностью.

«В общей сложности иранские власти арестовывали ее 13 раз, пять раз осуждали и приговорили в совокупности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью», — говорится в заявлении Нобелевского комитета.

В 2016 году она получила тюремный срок на 16 лет из-за участия в движении против смертной казни. Однако даже оттуда Мохаммади продолжает свою борьбу.

Попали в квантовую точку: ученый из России награжден Нобелевкой по химии
Как Алексей Екимов и его коллеги из США заложили основу современных нанотехнологий

Накануне, 5 октября, норвежский драматург Юн Фоссе получил Нобелевскую премию по литературе за «его новаторские пьесы и прозу, которые озвучивают невыразимое».

4 октября лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученый из России Алексей Екимов, а также Луис Брюс и Мунги Бавенди, которые открыли и синтезировали так называемые квантовые точки — полупроводниковые наночастицы.

Ранее, 3 октября, Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма сообщил о присуждении Нобелевской премии по физике ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краузу и Анн Л’Юилье за изучение электронов и природы света. Они получили премию за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе.

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