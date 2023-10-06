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Минпромторг назвал преждевременным ввод акциза на медицинский спирт
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Минпромторг назвал преждевременным ввод акциза на медицинский спирт

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Фото: ТАСС/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert
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Внедрение акциза на медицинский спирт является преждевременной мерой. Об этом 6 октября заявила замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.

«Безусловно, концептуально мы за то, чтобы у нас все бреши для использования неучтенного спирта, для производства нелегальной продукции были закрыты. Но подход должен быть очень взвешенным, и решения должны быть очень продуманными. Мы считаем, что внедрять акциз преждевременно до того, как будут проработаны все сопутствующие этому решению вещи, и до того, как у нас появятся результаты уже принятых решений», — сказала она на форуме «Антиконтрафакт – 2023».

Приезжева отметила, что введение акциза создаст финансовую нагрузку на потребителей лекарств, в составе которых есть этанол.

«Мы понимаем, что в конечном итоге это всё ляжет в стоимость лекарственных препаратов и доступность ценовая этих лекарственных препаратов для пациентов будет другая», — пояснила замминистра.

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До этого, 3 октября, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что согласен с идеей облагать акцизом весь спирт. Он подчеркнул, что принципиальных разногласий между Минфином и Минздравом по этому вопросу нет.

3 августа Минфин России подготовил проект приказа, которым устанавливается минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, в размере 55 рублей за 1 л. Комментируя это, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз пояснил, что снижение минимальной цены на этиловый спирт будет проводиться в целях поддержки бизнеса по производству алкоголя в России.

До этого, 13 июля, заместитель министра финансов России Алексей Сазанов сообщил, что индексация акцизов на алкоголь, сигареты и автомобили на 5%, которая запланирована на 2024 год, соответствует уровню инфляции, заложенному в прогнозе Министерства экономического развития РФ.

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