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Эксперт оценил предложение Минфина снизить минимальную цену на этиловый спирт

Эксперт Дробиз: снижение цены на этиловый спирт проведут в целях поддержки бизнеса
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Снижение минимальной цены на этиловый спирт будет проводиться в целях поддержки бизнеса по производству алкоголя в России, рассказал «Известиям» 4 августа директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Накануне Минфин России сообщил, что подготовил проект приказа, которым устанавливается минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, в размере 55 рублей за 1 л безводного спирта. В настоящее время минимальная стоимость составляет 68 рублей за 1 л. Как уточнили в ведомстве, решение принято из-за снижения цен на зерновые культуры на внутреннем рынке в связи с высоким урожаем в 2022-м. В министерстве отметили, что эта мера «позволит производителям этилового спирта более гибко адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости такой продукции».

«Я положительно оцениваю эту инициативу. Снижение минимальной цены на этиловый спирт проводится в целях поддержки бизнеса по производству алкоголя. Потому что никаких сверхдоходов у бизнеса нет, сверхдоходы в алкогольном бизнесе только у государства. В чем это выражается? Минимальная цена бутылки водки сегодня составляет 281–282 рубля, а государство половину этой стоимости забирает в виде акциза и НДС», — объяснил Дробиз.

По его словам, производители не будут снижать минимальные розничные и отпускные, заводские цены, но предлагаемая Министерством финансов мера даст возможность заводу понизить себестоимость, по крайней мере, своего производства.

«Это плюс, на мой взгляд, бизнесу небольшое облегчение. Почему именно сейчас? Ну, во-первых, государство повысило ставку акциза. Планировали на 4% поднять с 1 января, а повышают на 5%. То есть государство еще больше денег будет с каждой бутылки водки получать. С 1 января должна подняться минимальная розничная цена бутылки водки на 30–35 рублей, то есть грубо до 310–315 рублей», — сказал эксперт.

Кроме того, он отметил важный психологический момент.

«Потребители всегда крайне негативно воспринимают переход цены из одной сотни рублей в другую. Поэтому в рознице и бывают такие цены как 299 рублей. А тут будет переход за 300 рублей. Я считаю, что это попытка сдержать рост минимальных розничных цен в следующем году», — заключил Дробиз.

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Ранее, 21 июня, сообщалось, что Министерство финансов РФ поддержало инициативу о введении минимальных розничных цен (МРЦ) на слабоалкогольные напитки — пиво, сидр, медовуху и др. В ведомстве сочли МРЦ эффективным инструментом для борьбы с нелегальной продукцией. Кроме того, Минфин выступил за госрегулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей.

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