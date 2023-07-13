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В Минфине заявили о соответствии инфляции индексации акцизов на алкоголь в 5%

Замминистра финансов Сазанов: повышение акцизов на алкоголь в 5% соответствует инфляции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Индексация акцизов на алкоголь, сигареты и автомобили на 5%, которая запланирована на 2024 год, соответствует уровню инфляции, заложенному в прогнозе Министерства экономического развития РФ. Об этом 13 июля сообщил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.

«Все ставки акцизов проиндексируются на уровень инфляции. Это просто стандартно. Мы каждый год это делаем», — отметил он в беседе с журналистами.

Говоря о том, на какой период будет сделана такая индексация, Сазанов заявил, что «сейчас на трехлетку устанавливаются акцизы».

Как сообщал днем ранее РБК, Минфин предложил проиндексировать тарифы на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили в 2024 году на 5% вместо запланированного ранее роста в пределах 4%. При этом отмечалось, что повышение не затронет российское шампанское, жидкости для вейпов и мотоциклы.

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Ранее, 12 июля, Минфин России поддержал предложение Росалкогольрегулирования запретить регистрацию алкогольной продукции, название которой «подменяет» ее вид. Как сообщили в ведомстве «Известиям», речь идет, например, о пивном напитке «Мистер Сидр», «Виски кола», «Пино колада» и так далее.

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