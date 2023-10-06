Первое судно прибыло в Калининградскую область по Северному морскому пути

В порт Балтийск зашло первое судно, прошедшее по Северному морскому пути (СМП). Об этом 6 октября сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Сегодня в Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь. Судно вышло из Шанхая, зашло в Архангельск, теперь в Балтийск, конечная точка Санкт-Петербург», — написал он в Telegram.

Алиханов отметил, что транспортные компании планируют сделать этот маршрут постоянным. Он является более быстрым и дешевым, чем путь через Суэцкий канал.

3 октября президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ развитие российского Севера и тему Северного морского пути.

Ранее, в середине сентября, Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума, что сеть логистических маршрутов на Дальнем Востоке требует расширения, в том числе это касается СМП. Он отметил необходимость постоянного улучшения условий ведения бизнеса на Дальнем Востоке.

Тогда же спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что роль Северного морского пути для населения РФ огромна, но предстоит еще много работы в этом направлении.

В том же месяце замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов отметил необходимость построить флотилию судов для развития судоходства по Севморпути. Он указал на то, что, с одной стороны, нужны ледоколы, военно-спасательные суда, суда снабжения, которые будут обеспечивать перевозку, а с другой стороны, по его словам, нужны также и грузовые суда ледового класса.