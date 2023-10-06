Реклама
Прямой эфир
Политика
Посол Кипра был вызван в МИД РФ
Общество
Первое судно прибыло в Калининградскую область по Северному морскому пути
Происшествия
ДТП с участием семи автомобилей произошло в Москве
Мир
Герой фильмов Тарантино Кит Джефферсон скончался в 53 года
Политика
Мирзиёев указал на развитие сотрудничества с Россией по всем направлениям
Мир
В Баку назвали слова Макрона об отказе от встречи в Гранаде лицемерием
Армия
Снайперскую винтовку Чукавина запустят в серийное производство
Общество
МЧС предупредило о заморозках и гололеде в Москве ночью и утром 7 октября
Происшествия
Участник соревнований по парашютному спорту разбился во время прыжка в Чечне
Армия
В Кремле напомнили о ненанесении ударов ВС России по гражданским целям
Мир
Боррель допустил вступление Украины в ЕС после 2030 года
Спорт
В ОКР назвали бессмысленным взаимодействие с европейскими олимпийскими комитетами
Экономика
Минпромторг назвал преждевременным ввод акциза на медицинский спирт
Мир
Лукашенко указал на толкающую РФ на крайние меры эскалацию со стороны США

В Кремле оценили трансформацию аудитории «Валдая»

Песков: «Валдай» вызвал интерес у стран Азии, Африки и Ближнего Востока
0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аудитория форума «Валдай» трансформировалась, отмечается повышенный интерес к нему у стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Об этом 6 октября заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Определенная трансформация состава участников [форума «Валдай»] происходит не из-за того, что этого хочет клуб, многие западники отказываются от получения информации от России из первых рук, многих не пускают спонсоры. Вместе с тем меньше представителей было из США, Великобритании», — отметил он.

По его словам, параллельно с этим повышается интерес к «Валдаю» у стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Также проявляют заинтересованность ОАЭ.

Песков обратил внимание на то, что президент РФ Владимир Путин ежегодно выступает на пленарном заседании форума.

«Это говорит о том, что он отдает должное форуму, где политологи, бывшие политики получают информацию, что творится у нас, какова позиция руководства нашего государства», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

«Перед нами стоит задача строительства нового мира»
Выступление Владимира Путина на форуме «Валдай». Основные цитаты

Накануне Песков заявил, что выступление Путина в дискуссионном клубе «Валдай» всегда является событием мирового масштаба. Он отметил, что «международная турбулентность» позволяет ожидать «весьма содержательное и важное выступление президента».

В частности, в ходе выступления российский лидер сказал, что перед РФ стоит задача «строительства нового мира». Он указал на то, что готовность Москвы к конструктивному взаимодействию некоторые истолковали превратно. Россия способна внести огромный вклад в новое мироустройство, добавил Путин.

В 2023 году Валдайский клуб провел свое юбилейное, 20-е заседание в Красной Поляне в Сочи. Оно прошло с 2 по 5 октября. Местом проведения мероприятия был выбран отель «Поляна 1389».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023