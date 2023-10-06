В Кремле оценили трансформацию аудитории «Валдая»

Аудитория форума «Валдай» трансформировалась, отмечается повышенный интерес к нему у стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Об этом 6 октября заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Определенная трансформация состава участников [форума «Валдай»] происходит не из-за того, что этого хочет клуб, многие западники отказываются от получения информации от России из первых рук, многих не пускают спонсоры. Вместе с тем меньше представителей было из США, Великобритании», — отметил он.

По его словам, параллельно с этим повышается интерес к «Валдаю» у стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Также проявляют заинтересованность ОАЭ.

Песков обратил внимание на то, что президент РФ Владимир Путин ежегодно выступает на пленарном заседании форума.

«Это говорит о том, что он отдает должное форуму, где политологи, бывшие политики получают информацию, что творится у нас, какова позиция руководства нашего государства», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Накануне Песков заявил, что выступление Путина в дискуссионном клубе «Валдай» всегда является событием мирового масштаба. Он отметил, что «международная турбулентность» позволяет ожидать «весьма содержательное и важное выступление президента».

В частности, в ходе выступления российский лидер сказал, что перед РФ стоит задача «строительства нового мира». Он указал на то, что готовность Москвы к конструктивному взаимодействию некоторые истолковали превратно. Россия способна внести огромный вклад в новое мироустройство, добавил Путин.

В 2023 году Валдайский клуб провел свое юбилейное, 20-е заседание в Красной Поляне в Сочи. Оно прошло с 2 по 5 октября. Местом проведения мероприятия был выбран отель «Поляна 1389».