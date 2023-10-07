14 октября — Покров Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника

Каждый год 14 октября православная церковь отмечает Покров Пресвятой Богородицы — один из крупных христианских праздников, не относящихся к числу двунадесятых. О том, какие события с ним связаны и что нельзя делать в этот день, читайте в материале «Известий».

Покров Пресвятой Богородицы в 2023 году — история

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы связан с событиями, произошедшими в Константинополе. Согласно легенде, город был окружен захватчиками, и его жители собрались для молитвы во Влахернском храме, где хранились одеяния Божией Матери и Крест Господень. В числе собравшихся были святой юродивый Андрей и его ученик Епифаний.

Около четырех часов ночи святой поднял голову к потолку храма и увидел Деву Марию. Она шла по воздуху в сопровождении ангелов, апостола Иоанна Богослова и пророка Иоанна Предтечи. Преклонив колени, Богородица начала молиться вместе с верующими, а после сняла свой омофор (большой платок, который покрывает голову и плечи) и распростерла его над людьми в храме, как бы защищая от видимого и невидимого зла. Вскоре после этого враги отошли от городских стен и прекратили осаду.

Однако происхождение праздника Покрова Пресвятой Богородицы до сих пор остается загадкой. По одной из версий, он возник в Византии, а затем пришел на Русь, где был тепло воспринят верующими и вскоре стал «своим». Согласно другой теории, праздник зародился на Руси, так как греческая церковь эту дату не отмечает.

Официально празднование Покрова Пресвятой Богородицы на Руси установил в 1164 году князь Андрей Боголюбский, считавший юродивого Андрея своим покровителем. Однако есть версия, что отмечать его начали еще раньше в Новгороде, так как, по некоторым преданиям, святой родился в этом городе, а позже перебрался в Константинополь. Князь же ввел торжество на своих землях после неудачного похода на Новгород.

Среди исследователей также нет единого мнения насчет того, о какой осаде идет речь в легенде. Одни считают, что имеется в виду один из набегов мусульман на Константинополь, они нередко случались в IX–X веках. Другие ученые предполагают, что столицу Византии окружили варяги из Киева под предводительством князей Аскольда и Дира. Споры на этот счет ведутся до сих пор.

Покров Пресвятой Богородицы в 2023 году — икона

Существует множество версий иконы Покрова Пресвятой Богородицы. Однако в центре композиции неизменно находится Божия Матерь с раскрытым омофором в руках. Иногда его держат ангелы, парящие по бокам. Вокруг также находятся святые. На некоторых иконах вверху изображается Иисус Христос, к которому с молитвой обращается Дева Мария, но такой сюжет встречается редко.

Есть также и упрощенные варианты иконы, на которых присутствует только Богородица, держащая в руках омофор.

Покров символизирует защиту и любовь, которой Божия Матерь окружает всех людей. Недаром она считается главной заступницей человечества перед Богом, к которой можно обратиться с любой бедой.

Покров Пресвятой Богородицы в 2023 году — традиции

Накануне Покрова Пресвятой богородицы в храмах проходит всенощное бдение, а утром — праздничная литургия. После службы верующие могут собраться за столом с членами семьи и друзьями.

На Руси Покров считали границей между осенью и зимой. С этого дня начинали топить печи, утеплять избу и откармливать скотину, чтобы ей было проще пережить холода. Считалось, что если в праздник скормить животным сноп сена, сжатый последним, они не будут страдать от недостатка корма и болезней.

Кроме того, Покров Пресвятой богородицы открывал пору свадеб, которые традиционно играли после сбора урожая. Браки, заключенные в это время, считались наиболее крепкими и благополучными.

Незамужние девушки вставали рано утром, чтобы поставить свечку перед образом Богородицы. Согласно поверью, раньше всех мужа обретет та, кто поставит свечу первой. Также верили, что если юноша начнет ухаживать за девушкой в праздник, молодые люди вскоре поженятся.

Покров Пресвятой Богородицы в 2023 году — что можно и нельзя делать

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы верующим желательно посетить службу в храме или помолиться Божией Матери дома. В этот день нет поста, поэтому после богослужения можно устроить праздничное застолье с любым набором блюд. Однако стоит соблюдать умеренность в еде и воздержаться от употребления алкоголя.

Согласно народным приметам, в праздник нужно испечь блины или пироги и поделиться ими с близкими. Также не следует отказывать в гостеприимстве гостям. Чем больше радушия проявят хозяева, тем больше благополучия и достатка они привлекут в свою жизнь. В домах, где есть печь, нужно растопить ее ветками фруктовых деревьев, чтобы защитить жилище от зимних холодов.

Во время Покрова нельзя ссориться с членами семьи, сквернословить и ругаться, так как это чистый и светлый праздник.

Ранее «Известия» рассказали, как проходит Покровская родительская суббота и какие исторические события с ней связаны.