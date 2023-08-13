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На том цвете: оптический анализ помог в восстановлении древней иконы

Как научные методы облегчают работу реставраторов
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Российские ученые проанализировали химический состав иконы конца XVII — начала XVIII века с изображением Святой Ефросинии из собрания Третьяковской галереи. Они определили, что на первоначальный авторский слой нанесен еще один, более поздний, покрытый лаком. Эти данные необходимы художникам-реставраторам музея, чтобы выработать оптимальную стратегию восстановления экспоната и подобрать наиболее подходящие для этого реагенты. Как рассказали эксперты, восстановление икон этого периода — часть большой реставрационной работы, в ходе которой ведущие музеи России готовят религиозные памятники к хранению и экспонированию.

Искусство науки

Специалисты Московского физико-технического института помогают в работе реставраторов Третьяковской галереи. С помощью научного оптического оборудования ученые проанализировали мельчайшую частицу иконы с изображением Святой Ефросинии и смогли определить вещества, из которых она состоит. Дополнительные исследования понадобились, так как памятник имеет довольно сложную структуру.

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На иконе есть и поздний красочный слой, и авторский слой, который лежит ниже. Между ними находится лаковое покрытие. Сверху иконы тоже нанесено лаковое покрытие. Слои различаются составами. Там используются разные пигменты с различным помолом и смолы, — рассказала «Известиям» художник-реставратор Третьяковской галереи Марина Данкова.

Речь идет о ростовой иконе из Деисусного чина — центрального ряда иконостаса православного храма. Вероятно, ее нашли в одной из небольших церквей. Точных данных у музея нет. По мнению специалистов, скорее всего, она была написана в конце XVII или начале XVIII века. Известно, что икона поступила в собрание Третьяковки после одной из экспедиций, которые проводились в 1960-е.

картины
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

Данные научного исследования необходимы работникам музея для выбора правильной методики восстановления произведения и реагентов, которые будут для этого использоваться.

— Нам нужно привести икону в экспозиционное состояние. По результатам исследований мы определили, что есть несколько слоев записи. Теперь я могу выстроить план работы с иконой. Понять, какие слои можно будет убрать, а какие оставить. Какие слои относятся к какому веку и что мы можем получить в результате, — сказал художник-реставратор Третьяковской галереи Егор Троян.

По словам специалистов, на реставрацию иконы уйдет несколько лет.

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Магистры культурного наследия

В МФТИ научные исследования для московского музея выполняют студенты совместной магистерской программы вуза и Третьяковской галереи «Наука и цифровизация в культурном наследии». Обучение по ней началось в 2021 году. В ее рамках студенты осваивают новые технологии и методы анализа, которые можно применить для решения множества задач при реставрации и исследованиях произведений изобразительного искусства.

икона
Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Для анализа слоев краски на иконе использовали пробу в несколько микрон, пояснил заместитель заведующего кафедрой химической физики МФТИ Виктор Надточенко. Частица имеет слоистую структуру. Причем слои довольно затейливо перетекают друг в друга и они неровные.

С помощью самого разного типа спектральных и микроскопических измерений эти слои нужно выловить и снять их спектры. А это какой-то страшный частокол пиков на графике. Для обычного человеческого глаза они мало понятны. И для их анализа мы используем математические методы, — сказал Виктор Надточенко.

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Благодаря таким расчетам в сложных спектральных структурах можно понять, где какие спектры располагаются, и судить, где в материале находятся различные компоненты. Например, золото, гипс или пигмент на основе железа, добавил ученый.

В 1960–1970-е, когда нашли икону Святой Ефросинии, был настоящий расцвет музейных экспедиций, рассказал «Известиям» заместитель заведующего научно-исследовательским отделом Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Алексей Гульманов. Их проводили ведущие музеи страны. В том числе и Третьяковская галерея. Совершались поездки по стране с целью выявления произведений древнерусского искусства, их учета и по возможности сохранения. Обычно после экспедиции находки вывозили в музей, так как огромное количество икон находилось в храмах, которые на тот момент были закрыты и часто подвергались вандализму.

реставрация
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев

— Конечно, в тот период предпочтение отдавалось наиболее древним, редким и ценным экспонатам. Но иконы XVII-XVIII веков тоже собирались. Правда, по-настоящему серьезное отношение и исследовательское внимание возобладало именно в наше время. Практически все собранные в экспедициях иконы нуждаются в реставрации и консервации, чтобы они не разрушались и их можно было хранить в музеях. Каждая из них в какой-то степени разрушена временем и плохими условиями хранения как в закрытых, так и в действующих храмах. Сырость или, наоборот, отопление — всё это негативно сказывается на сохранности досок и покрывающих слоев, — сказал Алексей Гульманов.

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Процесс восстановления не бывает быстрым и руки реставраторов доходят до наиболее поздних произведений только сегодня. Многие работы этого времени сейчас начинают экспонироваться. Технико-технологическое исследование современными приборами в наше время проводится во многих местах, и оно помогает реставраторам разобраться, как правильно обращаться с памятниками, с которыми они имеют дело, пояснил эксперт.

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