На том цвете: оптический анализ помог в восстановлении древней иконы

Российские ученые проанализировали химический состав иконы конца XVII — начала XVIII века с изображением Святой Ефросинии из собрания Третьяковской галереи. Они определили, что на первоначальный авторский слой нанесен еще один, более поздний, покрытый лаком. Эти данные необходимы художникам-реставраторам музея, чтобы выработать оптимальную стратегию восстановления экспоната и подобрать наиболее подходящие для этого реагенты. Как рассказали эксперты, восстановление икон этого периода — часть большой реставрационной работы, в ходе которой ведущие музеи России готовят религиозные памятники к хранению и экспонированию .

Искусство науки

Специалисты Московского физико-технического института помогают в работе реставраторов Третьяковской галереи . С помощью научного оптического оборудования ученые проанализировали мельчайшую частицу иконы с изображением Святой Ефросинии и смогли определить вещества, из которых она состоит . Дополнительные исследования понадобились, так как памятник имеет довольно сложную структуру.

— На иконе есть и поздний красочный слой, и авторский слой, который лежит ниже. Между ними находится лаковое покрытие. Сверху иконы тоже нанесено лаковое покрытие. Слои различаются составами. Там используются разные пигменты с различным помолом и смолы , — рассказала «Известиям» художник-реставратор Третьяковской галереи Марина Данкова.

Речь идет о ростовой иконе из Деисусного чина — центрального ряда иконостаса православного храма . Вероятно, ее нашли в одной из небольших церквей. Точных данных у музея нет. По мнению специалистов, скорее всего, она была написана в конце XVII или начале XVIII века . Известно, что икона поступила в собрание Третьяковки после одной из экспедиций, которые проводились в 1960-е .

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

Данные научного исследования необходимы работникам музея для выбора правильной методики восстановления произведения и реагентов, которые будут для этого использоваться .

— Нам нужно привести икону в экспозиционное состояние. По результатам исследований мы определили, что есть несколько слоев записи. Теперь я могу выстроить план работы с иконой. Понять, какие слои можно будет убрать, а какие оставить. Какие слои относятся к какому веку и что мы можем получить в результате , — сказал художник-реставратор Третьяковской галереи Егор Троян.

По словам специалистов, на реставрацию иконы уйдет несколько лет .

Магистры культурного наследия

В МФТИ научные исследования для московского музея выполняют студенты совместной магистерской программы вуза и Третьяковской галереи «Наука и цифровизация в культурном наследии». Обучение по ней началось в 2021 году. В ее рамках студенты осваивают новые технологии и методы анализа, которые можно применить для решения множества задач при реставрации и исследованиях произведений изобразительного искусства .

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Для анализа слоев краски на иконе использовали пробу в несколько микрон , пояснил заместитель заведующего кафедрой химической физики МФТИ Виктор Надточенко. Частица имеет слоистую структуру. Причем слои довольно затейливо перетекают друг в друга и они неровные.

— С помощью самого разного типа спектральных и микроскопических измерений эти слои нужно выловить и снять их спектры. А это какой-то страшный частокол пиков на графике. Для обычного человеческого глаза они мало понятны. И для их анализа мы используем математические методы , — сказал Виктор Надточенко.

Благодаря таким расчетам в сложных спектральных структурах можно понять, где какие спектры располагаются, и судить, где в материале находятся различные компоненты. Например, золото, гипс или пигмент на основе железа , добавил ученый.

В 1960–1970-е, когда нашли икону Святой Ефросинии, был настоящий расцвет музейных экспедиций , рассказал «Известиям» заместитель заведующего научно-исследовательским отделом Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Алексей Гульманов. Их проводили ведущие музеи страны. В том числе и Третьяковская галерея. Совершались поездки по стране с целью выявления произведений древнерусского искусства, их учета и по возможности сохранения . Обычно после экспедиции находки вывозили в музей, так как огромное количество икон находилось в храмах, которые на тот момент были закрыты и часто подвергались вандализму .

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев

— Конечно, в тот период предпочтение отдавалось наиболее древним, редким и ценным экспонатам. Но иконы XVII-XVIII веков тоже собирались. Правда, по-настоящему серьезное отношение и исследовательское внимание возобладало именно в наше время . Практически все собранные в экспедициях иконы нуждаются в реставрации и консервации, чтобы они не разрушались и их можно было хранить в музеях . Каждая из них в какой-то степени разрушена временем и плохими условиями хранения как в закрытых, так и в действующих храмах. Сырость или, наоборот, отопление — всё это негативно сказывается на сохранности досок и покрывающих слоев, — сказал Алексей Гульманов.