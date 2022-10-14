Собрали коллекции: Музейный фонд РФ пополнится ценностями на миллиард
В Музейный фонд РФ войдет свыше 44 тыс. произведений искусства суммарной стоимостью более миллиарда рублей. В четырех ведущих художественных музеях на присоединенных территориях хранятся картины русских художников XIX – начала XX века, в том числе шедевры Айвазовского, Куинджи, Шишкина и других мастеров, древнерусские иконы и западная живопись. Процесс их оформления в государственную собственность уже стартовал. «Известия» разбирались, чем интересны арт-коллекции новых регионов РФ.
Шишкин, Айвазовский и не только
В каждом из регионов, вошедших в этом году в состав РФ, расположены художественные музеи. Крупнейшие из них — Донецкий республиканский художественный, Херсонский областной художественный им. А.А. Шовкуненко, Луганский художественный и Бердянский художественный музей им. И.И. Бродского. Внушительными собраниями также обладают Запорожский областной художественный и Мариупольский художественный музей им. А.И. Куинджи, но первый из них располагается на территории, подконтрольной Украине, а второй был разрушен во время боев за город и вынужден переместить сохранившуюся коллекцию (около 2 тыс. экспонатов) в Донецкий республиканский краеведческий музей. Следовательно, говорить о мариупольских произведениях и их будущем до возвращения к хранителям проблематично.
Но даже если учитывать только вещи, которые находятся в основных местах хранения на территории, контролируемой РФ, получается впечатляющее собрание примерно из 44 тыс. экспонатов — в первую очередь это русское искусство. Наиболее крупной коллекцией обладает Донецкий художественный музей.
Экскурсия для детей в Донецком художественном музее
— Всего в основном фонде 16 043 произведения (10 групп хранения: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, театрально-декорационное искусство, книги и прочее). Из них произведений живописи — 2726, — рассказал «Известиям» директор музея Геннадий Полянский.
В качестве наиболее ценных произведений он выделяет полотна живописцев второй половины XIX века. «Морской пейзаж. Коктебель» (1880) кисти Ивана Айвазовского имеет ширину почти полтора метра и восхищает богатейшими цветовыми оттенками волн в лучах закатного солнца. В 2020 году на Sotheby’s работа сопоставимого размера и сюжета была продана за £1 млн. Три великолепных пейзажа Ивана Шишкина («Сторожка в лесу», «Вечер» и «Березовый лес») стоят, судя по аукционным продажам последних лет, в диапазоне от £0,5 до £2 млн фунтов.
Достойно представлена в Донецком музее и живопись первой трети XX века — в частности, отметим целый ряд ранних произведений Роберта Фалька, натюрморты Ильи Машкова, портреты и жанровые сцены Бориса Кустодиева, Зинаиды Серебряковой, Кузьмы Петрова-Водкина. Ну а самое, пожалуй, узнаваемое полотно — «В новую квартиру» Александра Лактионова: картина 1952 года с неоднозначным сюжетом, сегодня связываемым со сталинскими репрессиями, стала практически мемом. Теперь она тоже будет российской собственностью.
Геннадий Полянский подтвердил «Известиям», что музей уже начал процесс интеграции и ведет переговоры о подключении комплексной автоматизированной музейной информационной системы «Камис», используемой российскими музеями.
Иконы из Херсона
В Луганском художественном музее пока не получили никакой информации о взаимодействии с российскими федеральными органами и ждут соответствующих инструкций. Как сообщили «Известиям» представители музея, в собрании сейчас числится около 10 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XVI – начала XXI века стран Западной Европы, России и Украины, в том числе около 2 тыс. живописных произведений. На данный момент они входят в государственную часть Музейного фонда ЛНР.
Как и в Донецке, в Луганске тоже есть работы Айвазовского и Шишкина, но куда более скромного формата. Интерес представляет «Пейзаж» Куинджи, написанный маслом на картоне и демонстрирующий необычное цветовое решение — шаг в направлении, кульминацией которого будет «Ночь на Днепре».
Одна из лучших работ луганской коллекции — «Соловки» Михаила Нестерова, крупный (122 см по широкой стороне) пейзаж с почти рериховским колоритом. История международных продаж Нестерова не так велика, но можно предположить, что ориентировочная цена этого произведения была бы выше $500 тыс.
Отдельно стоит сказать о собрании икон. Почти все они XIX века, но есть и более ранние, XVII–XVIII веков.
Еще более значительная коллекция русского духовного искусства у Херсонского музея. Иконопись представлена целым рядом работ XVII века: «Тихвинская Богоматерь», возможно, принадлежащая кисти Прокопия Чирина, выдающегося мастера новгородской школы, «Спас в силах», восходящий к образу Андрея Рублева, двусторонние Четьи-Минеи из Палеха.
Внутри Херсонского художественного музея
Есть у музея и коллекция западноевропейского искусства, причем внушительная его часть была передана в Херсон из московского ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1979 году. И это один из козырей музея: вещи достойные, хотя и не самых известных мастеров.
А вот собрание русской живописи XIX века скромнее, чем в Донецке и Луганске. Так, его жемчужиной сотрудники музея считают «Женский портрет» (1883) Константина Маковского. Учитывая средний размер и вполне традиционный сюжет, вряд ли аукционная цена была бы выше $100 тыс. Потенциально куда большей рыночной стоимостью обладает работа Айвазовского, в разных источниках называемая «После бури» или «Буря идет», однако подробностей о ней недостаточно — в частности, не указывается размер. Каталог на сайте музея отсутствует.
В общей сложности собрание Херсонского музея включает, по разным данным, 10–11 тыс. произведений. Представители организации были недоступны для комментариев, а последние новости на сайте (по-прежнему только украиноязычном) датированы 2021 годом.
Наконец, четвертое по значимости художественное собрание на новых территориях — в Бердянске. Среди 7 тыс. работ — «Натурщик с красной тканью» Валентина Серова, «Буря на море» Айвазовского (вещи такого формата и жанра на аукционах оцениваются в $400–500 тыс). Важный экспонат — «Женщина с зеркалом» Николая Фешина, одного из самых дорогих российских художников, не относящихся к авангарду. Впрочем, картина эта небольшая и стилистически далекая от образцовых фешинских, так что вряд ли бы ее могли оценить выше $200–300 тыс.
Закрыты для посетителей
На сегодняшний день все четыре музея закрыты для посетителей. Сотрудники заняты преимущественно научной работой. И, конечно, заботами о сохранении коллекции.
«Все произведения с началом боевых действий были перемещены в фондохранилище», — сообщил «Известиям» Геннадий Полянский. А в Луганском музее отметили, что «музейная коллекция обеспечена военизированной охраной Управления государственной службы охраны министерства внутренних дел Луганской Народной Республики». Впрочем, теперь это забота уже не только местных властей, но в федеральных.
— Минкультуры России совместно с другими ведомствами, в числе которых Росгвардия, Минобороны и МЧС России, участвует в проработке вопросов безопасности произведений искусства, находящихся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, — рассказали в пресс-службе Минкультуры России.
Что же касается включения произведений в состав Музейного фонда РФ, процесс этот будет постепенным и завершится к 1 января 2026 года, когда, согласно постановлению Конституционного суда, власти должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов.
«По завершении переходного периода, несомненно, культурные ценности, находящиеся в собраниях музеев освобожденных территорий, которые стали новыми субъектами РФ, войдут в государственную часть Музейного фонда РФ» — резюмировали в министерстве.
Подсчитать суммарную стоимость произведений искусства затруднительно, поскольку сами музеи не оценивают работы в деньгах (что логично, ведь продавать их не собираются), и в большинстве случаев аукционной истории эти предметы не имеют, поскольку никогда не были на открытых торгах. Следовательно, можно ориентироваться лишь на продажи сопоставимых произведений. Согласно такой методике, даже если учитывать только самые дорогие полотна из всех четырех коллекций, сумма составит более $20 млн (миллиарда рублей). Прибавим к этому огромное количество менее ценных экспонатов и собрания других институций на новых территориях (краеведческих музеев и т.п.) — и получим самое впечатляющее пополнение Музейного фонда РФ за многие годы.