Собрали коллекции: Музейный фонд РФ пополнится ценностями на миллиард

В Музейный фонд РФ войдет свыше 44 тыс. произведений искусства суммарной стоимостью более миллиарда рублей. В четырех ведущих художественных музеях на присоединенных территориях хранятся картины русских художников XIX – начала XX века, в том числе шедевры Айвазовского, Куинджи, Шишкина и других мастеров, древнерусские иконы и западная живопись. Процесс их оформления в государственную собственность уже стартовал. «Известия» разбирались, чем интересны арт-коллекции новых регионов РФ.

Шишкин, Айвазовский и не только

В каждом из регионов, вошедших в этом году в состав РФ, расположены художественные музеи. Крупнейшие из них — Донецкий республиканский художественный, Херсонский областной художественный им. А.А. Шовкуненко, Луганский художественный и Бердянский художественный музей им. И.И. Бродского . Внушительными собраниями также обладают Запорожский областной художественный и Мариупольский художественный музей им. А.И. Куинджи, но первый из них располагается на территории, подконтрольной Украине, а второй был разрушен во время боев за город и вынужден переместить сохранившуюся коллекцию (около 2 тыс. экспонатов) в Донецкий республиканский краеведческий музей. Следовательно, говорить о мариупольских произведениях и их будущем до возвращения к хранителям проблематично.

Но даже если учитывать только вещи, которые находятся в основных местах хранения на территории, контролируемой РФ, получается впечатляющее собрание примерно из 44 тыс. экспонатов — в первую очередь это русское искусство. Наиболее крупной коллекцией обладает Донецкий художественный музей.

Собрали коллекции Экскурсия для детей в Донецком художественном музее Фото: vk.com/Донецкий художественный музей

— Всего в основном фонде 16 043 произведения (10 групп хранения: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, театрально-декорационное искусство, книги и прочее). Из них произведений живописи — 2726 , — рассказал «Известиям» директор музея Геннадий Полянский.

В качестве наиболее ценных произведений он выделяет полотна живописцев второй половины XIX века. «Морской пейзаж. Коктебель» (1880) кисти Ивана Айвазовского имеет ширину почти полтора метра и восхищает богатейшими цветовыми оттенками волн в лучах закатного солнца. В 2020 году на Sotheby’s работа сопоставимого размера и сюжета была продана за £1 млн. Три великолепных пейзажа Ивана Шишкина («Сторожка в лесу», «Вечер» и «Березовый лес») стоят, судя по аукционным продажам последних лет, в диапазоне от £0,5 до £2 млн фунтов.

Достойно представлена в Донецком музее и живопись первой трети XX века — в частности, отметим целый ряд ранних произведений Роберта Фалька, натюрморты Ильи Машкова, портреты и жанровые сцены Бориса Кустодиева, Зинаиды Серебряковой, Кузьмы Петрова-Водкина . Ну а самое, пожалуй, узнаваемое полотно — «В новую квартиру» Александра Лактионова: картина 1952 года с неоднозначным сюжетом, сегодня связываемым со сталинскими репрессиями, стала практически мемом. Теперь она тоже будет российской собственностью.

Геннадий Полянский подтвердил «Известиям», что музей уже начал процесс интеграции и ведет переговоры о подключении комплексной автоматизированной музейной информационной системы «Камис», используемой российскими музеями.

«В новую квартиру», Александр Лактионов, 1952 год

Иконы из Херсона

В Луганском художественном музее пока не получили никакой информации о взаимодействии с российскими федеральными органами и ждут соответствующих инструкций. Как сообщили «Известиям» представители музея, в собрании сейчас числится около 10 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XVI – начала XXI века стран Западной Европы, России и Украины, в том числе около 2 тыс. живописных произведений. На данный момент они входят в государственную часть Музейного фонда ЛНР.

Как и в Донецке, в Луганске тоже есть работы Айвазовского и Шишкина, но куда более скромного формата. Интерес представляет «Пейзаж» Куинджи, написанный маслом на картоне и демонстрирующий необычное цветовое решение — шаг в направлении, кульминацией которого будет «Ночь на Днепре».

Одна из лучших работ луганской коллекции — «Соловки» Михаила Нестерова, крупный (122 см по широкой стороне) пейзаж с почти рериховским колоритом. История международных продаж Нестерова не так велика, но можно предположить, что ориентировочная цена этого произведения была бы выше $500 тыс.

Отдельно стоит сказать о собрании икон. Почти все они XIX века, но есть и более ранние, XVII–XVIII веков.

Еще более значительная коллекция русского духовного искусства у Херсонского музея. Иконопись представлена целым рядом работ XVII века: «Тихвинская Богоматерь», возможно, принадлежащая кисти Прокопия Чирина, выдающегося мастера новгородской школы, «Спас в силах», восходящий к образу Андрея Рублева, двусторонние Четьи-Минеи из Палеха.

Собрали коллекции1 Внутри Херсонского художественного музея Фото: artmuseum.ks.ua

Есть у музея и коллекция западноевропейского искусства, причем внушительная его часть была передана в Херсон из московского ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1979 году. И это один из козырей музея: вещи достойные, хотя и не самых известных мастеров.

А вот собрание русской живописи XIX века скромнее, чем в Донецке и Луганске. Так, его жемчужиной сотрудники музея считают «Женский портрет» (1883) Константина Маковского. Учитывая средний размер и вполне традиционный сюжет, вряд ли аукционная цена была бы выше $100 тыс. Потенциально куда большей рыночной стоимостью обладает работа Айвазовского, в разных источниках называемая «После бури» или «Буря идет», однако подробностей о ней недостаточно — в частности, не указывается размер. Каталог на сайте музея отсутствует.

В общей сложности собрание Херсонского музея включает, по разным данным, 10–11 тыс. произведений. Представители организации были недоступны для комментариев, а последние новости на сайте (по-прежнему только украиноязычном) датированы 2021 годом.

Наконец, четвертое по значимости художественное собрание на новых территориях — в Бердянске. Среди 7 тыс. работ — «Натурщик с красной тканью» Валентина Серова, «Буря на море» Айвазовского (вещи такого формата и жанра на аукционах оцениваются в $400–500 тыс). Важный экспонат — «Женщина с зеркалом» Николая Фешина, одного из самых дорогих российских художников, не относящихся к авангарду. Впрочем, картина эта небольшая и стилистически далекая от образцовых фешинских, так что вряд ли бы ее могли оценить выше $200–300 тыс.

Закрыты для посетителей

На сегодняшний день все четыре музея закрыты для посетителей. Сотрудники заняты преимущественно научной работой. И, конечно, заботами о сохранении коллекции.

«Все произведения с началом боевых действий были перемещены в фондохранилище», — сообщил «Известиям» Геннадий Полянский. А в Луганском музее отметили, что «музейная коллекция обеспечена военизированной охраной Управления государственной службы охраны министерства внутренних дел Луганской Народной Республики». Впрочем, теперь это забота уже не только местных властей, но в федеральных.

— Минкультуры России совместно с другими ведомствами, в числе которых Росгвардия, Минобороны и МЧС России, участвует в проработке вопросов безопасности произведений искусства, находящихся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях , — рассказали в пресс-службе Минкультуры России.

Что же касается включения произведений в состав Музейного фонда РФ, процесс этот будет постепенным и завершится к 1 января 2026 года, когда, согласно постановлению Конституционного суда, власти должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов.

«По завершении переходного периода, несомненно, культурные ценности, находящиеся в собраниях музеев освобожденных территорий, которые стали новыми субъектами РФ, войдут в государственную часть Музейного фонда РФ » — резюмировали в министерстве.