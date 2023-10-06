7 октября — Покровская родительская суббота: история и традиции

В октябре православные верующие отмечают Покровскую родительскую субботу — один из главных дней поминовения усопших. О том, почему его нет в церковном календаре и какие традиции с ним связаны, читайте в материале «Известий».

Покровская родительская суббота в 2023 году — какого числа

Покровская родительская суббота отмечается в первую субботу перед Покровом Пресвятой Богородицы, который празднуется 14 октября. В связи с этим дата дня поминовения всегда смещается. В 2023 году он выпадает на 7 октября.

Дни памяти умерших всегда приходятся на субботу, так как, согласно православной традиции, на седьмой день недели воскрес Иисус Христос. Поэтому накануне принято молиться о поминовении души всех «благочестно скончавшихся человеков».

Покровская родительская суббота в 2023 году — история

Традиция поминать умерших перед Покровом Пресвятой Богородицы берет начало в 1552 году, когда царь Иван Грозный захватил Казань — столицу Казанского ханства. После этого ханство прекратило свое существование, а его территории стали частью России.

Сразу после взятия города священнослужители прошли по его улицам с крестным ходом, а там, где располагалась ханская ставка, была заложена небольшая деревянная церковь. Впоследствии на ее месте был построен Благовещенский собор. Однако особого почитания воинов, погибших при штурме Казани, не было.

Много лет спустя об этом задумался митрополит Гермоген. В январе 1592 года он написал письмо патриарху Иову с просьбой установить ежегодный день поминовения христиан, которые пали в битве за город. Глава церкви поддержал митрополита и издал указ, согласно которому панихида по погибшим под Казанью воинам служили в субботу после Покрова Пресвятой Богородицы, так как именно в этот праздник был захвачен город.

Изначально поминовение происходило только в Казанской епархии, но со временем к нему присоединились и другие регионы. На сегодняшний день Покровская родительская неделя отмечена в календарях Татарской, Удмуртской, Вятской и Екатеринбургской митрополий. Однако всеобщей православной традицией она не стала, поэтому не нашла отражения в церковном календаре. Кроме того, сейчас этот день отмечают в субботу перед Покровом, а не после.

Покровская родительская неделя в 2023 году — традиции

В регионах, где чтят Покровскую родительскую субботу, в этот день проходят панихиды и литургии в храмах, церквях и монастырях. Иногда священнослужители выезжают на кладбище, чтобы провести заупокойную службу там. Если в епархии таких традиций нет, верующий может помолиться об умерших близких самостоятельно.

В Покровскую родительскую субботу верующие посещают кладбища и наводят порядок на могилах родственников: подкрашивают ограды, убирают листья, заменяют увядшие цветы свежими и т.д. На могиле допускается оставить продукты, освященные в церкви, но поминать умерших следует исключительно дома в окружении членов семьи и близких людей.

Кроме того, в Покровскую родительскую субботу принято протягивать руку помощи нуждающимся. Например, раздавать милостыню, участвовать в благотворительных мероприятиях, заниматься волонтерской работой, помогать пожилым людям.

Покровская родительская суббота в 2023 году— что нельзя делать

В Покровскую родительскую субботу нельзя устраивать шумных застолий, а также поминать усопших с алкогольными напитками. Запрещены вечеринки, праздничные гулянья и другие развлечения. Кроме того, нельзя говорить плохо об умерших. Желать зла живым, мстить им или думать о мести также не стоит.

В этот день категорически запрещается поминать самоубийц, так как лишение себя жизни считается тяжким грехом в православии.

Покровская родительская суббота в 2023 году — приметы

В народном сознании с Покровской родительской субботой связано множество погодных примет. Так, если дует северный ветер, зима будет холодной, а южный, наоборот, сулит теплые зимние месяцы. Если в этот день выпал первый снег, значит, зима придет уже через 40 дней. При этом гроза обещает теплую, бесснежную и недолгую зиму, а обилие шишек на елях и соснах — суровые холода. Плывущие с севера на юг облака принесут с собой хорошую погоду. Если облака движутся в обратную сторону, нужно готовиться к ненастью.

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