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Военный эксперт оценил возможный отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ

Госдума обсудит отзыв ратификации ДВЗЯИ Россией — мнение эксперта Литовкина
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Возможный отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) сравняет РФ с США в отношении данного соглашения. Об этом в пятницу, 6 октября, заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Мы выровняемся с Соединенными Штатами. Мы будем действовать по принципу — что можно им, то можно и нам, а не наоборот», — подчеркнул Литовкин.

По его словам, Россия долгие годы находилась в состоянии ратификации этого договора и не проводила никаких ядерных испытаний, в то время как США «держали палец на взведенном курке», поскольку не ратифицировали этот договор. Как добавил военный эксперт, Соединенные Штаты могли в любое время начать ядерные испытания, о чем неоднократно заявляли.

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Ранее в этот день председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что совет на ближайшем заседании нижней палаты обсудит вопрос об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний.

Возможное расторжение ДВЗЯИ допустил президент РФ Владимир Путин днем ранее, 5 октября, на пленарной сессии в международном дискуссионном клубе «Валдай». По его словам, такой шаг будет являться зеркальным в отношениях с Соединенными Штатами, которые до сих пор не ратифицировали договор.

Подписавшим данный договор запрещено проводить ядерные испытания, а также побуждать к этому другие страны. Хотя документ подписали уже 185 стран (последней в феврале 2021 года была Куба), а ратифицировали 170 (последними в том же году стали Коморские острова) и в мире действует глобальный мораторий на ядерные испытания, юридически обязывающего запрета до сих пор нет.

В приложении к договору обозначен список из 44 стран, чьи подписание и ратификация обязательны для того, чтобы он вступил в силу. В этот список входит и Россия (подписала в 1996 году, а ратифицировала в 2000-м). Из 44 критически важных для договора государств не ратифицировали документ восемь стран, среди которых Соединенные Штаты, Китай, КНДР, Египет, Индия, Иран, Израиль, Пакистан.

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