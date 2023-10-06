В Госдуме обсудят отзыв ратификации договора о запрещении ядерных испытаний

В Государственной думе на ближайшем заседании совета обсудят вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом 6 октября написал председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор», — заявил он.

Володин уточнил, что ситуация в мире изменилась, когда «Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну».

«Сегодняшние вызовы требуют новых решений», — подчеркнул председатель ГД.

Ранее, 5 октября, президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что работы над ракетой «Сармат» закончены. Глава государства добавил, что сейчас необходимо завершить административно-бюрократические процедуры, затем перейти к массовому производству оружия и постановке его на боевое дежурство.

В сентябре издание Military Watch Magazine писало, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» еще больше увеличит разрыв между Россией и США в их стратегических ядерных силах. Отмечалось, что одна такая ракета потенциально способна опустошить территорию, превышающую размеры Франции или Техаса.