Британские врачи назвали главные симптомы нового варианта COVID-19

В Великобритании зарегистрировано около 50 случаев заражения новым штаммом коронавируса «Пирола» (BA.2.86), у пациентов наблюдаются пять главных симптомов инфекции, сообщило 6 октября британское издание Сhronicle live.

Основными признаками COVID-19 врачи назвали насморк или заложенный нос, головную боль, боль в горле, усталость, а также чихание.

Однако ряд пациентов испытывают необычные симптомы. В частности, их беспокоит сыпь на коже, язвы на языке, красные и болезненные пальцы рук и ног, диарея и осиплость голоса. Также нехарактерным симптомом «Пиролы» могут быть красные глаза или зуд в области глаз.

Повышения температуры при данном штамме инфекции не наблюдается, предупредили медики.

Новый штамм коронавируса «Пирола» пока не выявлен в России, сообщили в середине сентября «Газете.Ru» в Роспотребнадзоре. Последним выявленным в России штаммом инфекции остается «Омикрон».

19 сентября врач-инфекционист Андрей Поздняков сообщил, что «Пирола» быстро проникает внутрь клетки, при этом антитела не успевают сработать. По его словам, все эти мутации направлены на наиболее эффективное прикрепление и внедрение вируса.

Новый вариант COVID-19 BA.2.86, впоследствии названный «Пирола», был зарегистрирован в августе в Израиле. Его также зафиксировали в Дании и США. Позднее его обнаружили в Великобритании и Франции. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) взяла новый штамм под наблюдение (VUM).

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