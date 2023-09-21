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Новый вариант коронавируса «Пирола» пока не выявлен в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России пока не зафиксированы случаи заболевания новым вариантом коронавирусной инфекции «Пирола». Об этом 21 сентября рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ Елена Малинникова в пресс-центре МИЦ «Известия».

Также в ходе пресс-конференции на тему: «Профилактика сезонных заболеваний в осенний период» это подтвердил Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В.И. Покровского, академик РАН.

Эксперты подчеркнули, что последним выявленным в России штаммом коронавируса является на сегодняшний день «Омикрон».

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19 сентября врач-инфекционист Андрей Поздняков сообщил, что новый вариант COVID-19 «Пирола» быстро проникает внутрь клетки, при этом антитела не успевают сработать. По его словам, все эти мутации направлены на наиболее эффективное прикрепление и внедрение вируса. Он отметил, что на сегодняшний день данные (в основном из зарубежных источников) говорят, что специфической симптоматики нет.

18 сентября Роспотребнадзор сообщил, что новый штамм «Пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «Омикрона». В ведомстве указали, что это делает его более заразным. При этом там отметили, что вакцины, созданные под штамм «Омикрон», эффективны и для «Пиролы».

Новый вариант COVID-19 BA.2.86, впоследствии названный «Пирола», был зарегистрирован в августе в Израиле. Его также зафиксировали в Дании и США. Позднее его обнаружили в Великобритании и Франции. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) взяла новый штамм под наблюдение (VUM).

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