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Совет директоров «Почты России» проведет аудит расходов компании

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Совет директоров «Почты России» поручил провести аудит расходов компании. Об этом 6 октября сообщает РБК со ссылкой на презентацию плана по улучшению финансово-экономического состояния компании.

Согласно нему, компания рассчитывает на господдержку в решении проблемы накопленных долгов. Так, «Почте России» необходима докапитализация на сумму в 117 млрд рублей, рефинансирование долга за счет средств ФНБ по ставке 3,5%, введение инфраструктурного платежа и смягчение регуляторных условий.

В частности, компания будет просить изменить нормативы по частоте доставки корреспонденции с шести до пяти раз в неделю для федеральных центров, с пяти до трех — для муниципальных и с трех до одного — для прочих.

В качестве подтверждения необходимости принятия этих мер «Почта России» приводит аргументы о том, что в компании сохраняется высокий уровень затрат по сравнению с другими игроками из-за разницы в регуляторных условиях. Накопленные долги не позволяют инвестировать в развитие, а увеличить рост объемов доставки невозможно без капитальных вложений в клиентский сервис и расширение легкой сети.

«Дальнейший потенциал восстановления финансовой устойчивости только в покрытии расходов на несжимаемую общественную инфраструктуру, выравнивании условий работы с конкурентами и рефинансировании долга», — подытоживается в презентации.

РБК добавляет, что представитель «Почты России» отказался от комментариев по «материалам, предназначенных для совета директоров». Он заявил, что с начала июля компания восстановила работу более 1,5 тыс отделений почты, а до конца года они планируют открыть еще более 1 тыс., 997 из которых будут сельскими.

25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента указала на то, что в «Почте России» растет финансовая дыра. Она отметила, что хотя финансовое положение компании «очень печальное», никто не принимает мер.

В тот же день генеральный директор компании Михаил Волков заявил, что положение «Почты России» остается напряженным, несмотря на сокращение убытков. По его словам, около 27 тыс. почтовых отделений, расположенных в сельских и удаленных районах, имеют отрицательную маржинальность, но выполняют социальную функцию.

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14 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минцифры выступили против идеи о взимании 0,5% от оборота площадок онлайн-торговли в пользу «Почты России». ФАС направила письмо, в котором объяснила, что такая мера приведет к ограничению конкуренции на рынке, снижению доступности дистанционно заказываемых товаров для покупателей и росту цен на них.

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