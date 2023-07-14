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ФАС выступила против платежей маркетплейсов «Почте России»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала маркетплейсы в борьбе против «почтового сбора». Об этом говорится в письме авторам инициативы, а также в Минцифры. Ранее «Почта России» предложила взимать 0,5% от оборота площадок онлайн-торговли.

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Такая мера приведет к ограничению конкуренции на рынке, снижению доступности дистанционно заказываемых товаров для покупателей и росту цен на них, а ответственность, которую почта требует ввести для продавцов, не желающих оплачивать сбор в ее пользу, избыточна, говорится в письме ФАС.

Если интернет-продавец не внесет компании инфраструктурный платеж или сделает это в неполном объеме, то он должен будет заплатить пени, выплатить административный штраф, а Роскомнадзор — ограничить доступ к его сайту, цитирует ФАС предложение «Почты России». Но тройная ответственность за одно правонарушение противоречит законодательству, к тому же блокировка сайта оператора электронной коммерции — несоразмерная ему санкция, отмечено в письме антимонопольного ведомства.

В Минцифры сообщили, что знакомы с инициативой «Почты России» и считают ее важной для обеспечения доставки товаров гражданам в тех населенных пунктах, где не у e-commerce компаний нет собственной логистики.

«Сейчас около 25 млн жителей страны остаются неохваченными рынком электронной коммерции. Пока предложения «Почты» находится на стадии обсуждения, Минцифры получило отзыв со стороны ФАС», — сообщили в пресс-службе ведомства.

«Почта России», безусловно, очень мощный оператор доставки, который повышает качество жизни людей даже в самых удаленных регионах, отметили в пресс-службе Ozon.

В то же время этот и другие маркетплейсы инвестируют миллиарды рублей в развитие своей логистической инфраструктуры, в том числе, и в малых городах, помогая людям получить доступ к более чем 100 млн товаров по доступным ценам, добавил представитель онлайн-площадки.

«На наш взгляд, аргументы ФАС полностью учитывают реалии рынка электронной коммерции и позволят ему и дальше развиваться в атмосфере эффективных партнерств между игроками», — считают в пресс-службе маркетплейса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отправление из правил: ФАС поддержала маркетплейсы в борьбе с «почтовым сбором»

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