Отправление из правил: ФАС поддержала маркетплейсы в борьбе с «почтовым сбором»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала маркетплейсы в борьбе против «почтового сбора». Об этом говорится в письме авторам инициативы, а также в Минцифры. Ранее «Почта России» предложила взимать 0,5% от оборота площадок онлайн-торговли. В Минцифры полагают, что это позволит доставлять товары маркетплейсов туда, где нет их пунктов выдачи. ФАС же считает, что такой сбор принесет компании более 20 млрд рублей, но повысит цены на продукцию. Эту обеспокоенность разделяют участники рынка и общественники, а также законодатели. При этом эксперты отмечают, что «Почте России» действительно нужны средства на развитие инфраструктуры .

Почтовый сбор

ФАС считает невозможным поддержать предложение «Почты России» о признании компании на законодательном уровне федеральным гарантирующим поставщиком товаров электронной коммерции и перечислении ей 0,5% от квартального оборота маркетплейсов . Это следует из письма службы, направленного в конце июня авторам инициативы и в Минцифры. С ним ознакомились «Известия», его отправку подтвердил источник, близкий к одному из профильных ведомств.

Такая мера приведет к ограничению конкуренции на рынке, снижению доступности дистанционно заказываемых товаров для покупателей и росту цен на них , а ответственность, которую «Почта» требует ввести для продавцов, не желающих оплачивать сбор в ее пользу, избыточна, говорится в письме ФАС. В нем также отмечается, что «по оценкам за 2021 год, доля АО «Почты России» в сегменте доставки товаров с маркетплейсов относительно невысока — около 10%».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Если интернет-продавец не внесет компании инфраструктурный платеж или сделает это в неполном объеме, то он должен будет заплатить пени, выплатить административный штраф, а Роскомнадзор — ограничить доступ к его сайту , цитирует ФАС предложение «Почты России». Но тройная ответственность за одно правонарушение противоречит законодательству, к тому же блокировка сайта оператора электронной коммерции — несоразмерная ему санкция , отметили в антимонопольном ведомстве.

По данным Data Insight, на которые ссылается ФАС, оборот интернет-торговли в России в 2022-м составил 5,3 трлн рублей . «Таким образом, размер инфраструктурного платежа в прошлом году был бы 26,5 млрд рублей », сделали выводы в службе.

По данным ФАС, в 2022-м выручка «Почты России» составила 208 млрд рублей против 217 млрд рублей годом ранее . Это снижение в ФАС объясняют уменьшением международного товарооборота . При этом рост расходов компании составил 20 млрд рублей, из которых 10 млрд — оплата труда персонала . Таким образом, вместо того чтобы оптимизировать расходы, «Почта России» хочет компенсировать их за счет маркетплейсов , полагают в ФАС.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба "Почты России"

В апреле глава Минцифры Максут Шадаев упомянул о возможности создания специального фонда, средства в который будут вносить интернет-ритейлеры . По его словам, их было бы целесообразно использовать для компенсации «Почте России» социально значимых услуг в отдаленных районах . Министр говорил о том, что такие нормы могут быть закреплены в специальном законопроекте. В начале мая стало известно , что организация предложила Минцифры взимать с участников рынка электронной коммерции, оборот которых составляет более 1 млрд рублей в год, 0,5% от его объема . Эти средства должны пойти на содержание сети почтовых отделений, число которых нельзя сократить из-за законодательных требований .

«Почта России» не получала письмо от ФАС, сказал ее представитель. В антимонопольной службе отказались от комментариев.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В Минцифры сообщили, что знакомы с инициативой «Почты России» и считают ее важной для обеспечения доставки товаров гражданам в тех населенных пунктах, где не у e-commerce-компаний нет собственной логистики .

— Сейчас около 25 млн жителей страны остаются неохваченными рынком электронной коммерции . Пока предложения «Почты» находится на стадии обсуждения, Минцифры получило отзыв со стороны ФАС, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Торг неуместен

«Почта России», безусловно, очень мощный оператор доставки, который повышает качество жизни людей даже в самых удаленных регионах , отметили в пресс-службе Ozon. В то же время этот и другие маркетплейсы инвестируют миллиарды рублей в развитие своей логистической инфраструктуры , в том числе и в малых городах, помогая людям получить доступ более чем к 100 млн товаров по доступным ценам , добавил представитель онлайн-площадки.

— На наш взгляд, аргументы ФАС полностью учитывают реалии рынка электронной коммерции и позволят ему и дальше развиваться в атмосфере эффективных партнерств между игроками , — считают в пресс-службе маркетплейса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Wildberries находят аргументы ФАС разумными . По мнению представителей компании, эти выводы прямо указывают на вред и недопустимость подобной инициативы .

— Введение оборотного платежа для маркетплейсов приведет к вынужденному подорожанию услуг для предпринимателей, которые, в свою очередь, перенесут издержки на потребителей. Это скажется на цене всех категорий товаров , продаваемых онлайн, в том числе высокого спроса и первой необходимости. Убытки «Почты России» фактически будут скомпенсированы из кармана потребителя , — отметили в пресс-службе Wildberries.

Введение нового обременения для маркетплейсов и других участников рынка электронной торговли не может рассматриваться в качестве меры поддержки , считает председатель Союза электронной торговли Георгий Волков. Эта инициатива принесет больше вреда, чем пользы, полагает он.

— Мы не видим оснований для введения сбора для маркетплейсов и выступаем против инициативы и готовящегося законопроекта . Мы направили обращение в ФАС и правительство с просьбой проверить целесообразность введения подобных мер, — сообщил «Известиям» депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По его мнению, введение такого инфраструктурного платежа может ухудшить ситуацию на рынке интернет-торговли и усложнить работу для малого бизнеса и ИП, вынуждая их повышать цены на товары .

— Инициатива «Почты России» вызывает недоумение, поскольку не только нарушает сложившуюся в отрасли конкурентную среду, но и в конечном счете может стать губительной для российского бизнеса интернет-торговли. Пострадают и потребители , так как этот сбор может рассматриваться как косвенный и для них, — считает председатель попечительского совета «Опоры России» Сергей Борисов. Введение такого платежа для маркетплейсов и других игроков интернет-рынка означает, что вместо необходимых инвестиций в развитие своих площадок и, соответственно, отрасли они вынуждены будут спасать нерентабельные отделения «Почты России» , отметил он.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов полагает, что инициатива может послужить прецедентом для решения подобных проблем и в других отраслях . Учитывая, что рынок электронной коммерции находится в стадии инвестиций, подобный сбор сделал бы возврат этих инвестиций еще более отдаленным, если вообще возможным , опасается он.