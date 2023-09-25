Реклама
Прямой эфир
Мир
Пашинян провел встречу с главой МВД России
Мир
Умер основатель группы The Association Терри Киркман
Мир
США сняли санкции с российской компании через неделю после введения
Мир
В пригороде Степанакерта взорвалась цистерна с бензином
Экономика
США ввели санкции против «ВСМПО-Ависма»
Общество
В Госдуме решили отрегулировать деятельность маркетплейсов
Мир
В расположении российских миротворцев оказались 675 жителей Карабаха
Происшествия
Пилоты «Уральских авиалиний» не убрали шасси при уходе на запасной аэродром в Новосибирск
Мир
США выделят Польше кредит на $2 млрд на модернизацию обороны
Культура
Актер Бурунов озвучит героя сказки-блокбастера «По щучьему велению»
Мир
РФ просит суд ООН признать, что у него нет юрисдикции по иску Украины
Общество
Синоптик пообещал москвичам самый сухой сентябрь за 144 года
Мир
В США заявили о возможностях РФ уничтожить аэродромы на Западной Украине
Мир
В Минобороны Финляндии назвали поддержку Украины дорогой

Матвиенко заявила о финансовой дыре в бюджете «Почты России»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В «Почте России» растет финансовая дыра, указала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента 25 сентября, передает корреспондент «Известий».

Она отметила, что хотя финансовое положение компании «очень печальное», никто не принимает мер. Матвиенко призвала сделать тщательный анализ происходящего, возможно, с «участием правоохранительных органов».

«Ну невозможно: дыра в «Почте» финансовая растет и растет, и никто не реагирует», — заявила она.

Спикер Совфеда призвала разработать «правильную финансовую модель существования» и принять меры, «не откладывая в долгий ящик», иначе «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда всё провалится».

До этого, в июле, стало известно, что «Почта России» предложила взимать 0,5% от оборота площадок онлайн-торговли. Согласно оценкам компании, это приносило бы 25 млрд рублей в год, напоминает «Газета.Ru».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а также Минцифры выступили против этой идеи. ФАС направила письмо «Почте России», в котором объяснила, что такая мера приведет к ограничению конкуренции на рынке, снижению доступности дистанционно заказываемых товаров для покупателей и росту цен на них.

Отправление из правил: ФАС поддержала маркетплейсы в борьбе с «почтовым сбором»
Как инфраструктурный платеж для интернет-продавцов в пользу «Почты России» может повлиять на потребителей

В январе этого года новым гендиректором «Почты России» был назначен Михаил Волков, экс-глава «Национальной лотереи». Тогда в компании отметили, что он имеет широкий управленческий опыт, так как занимал руководящие должности в Альфа-банке и пост старшего вице-президента, руководителя департамента региональной сети банка ВТБ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023