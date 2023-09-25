Матвиенко заявила о финансовой дыре в бюджете «Почты России»

В «Почте России» растет финансовая дыра, указала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента 25 сентября, передает корреспондент «Известий».

Она отметила, что хотя финансовое положение компании «очень печальное», никто не принимает мер. Матвиенко призвала сделать тщательный анализ происходящего, возможно, с «участием правоохранительных органов».

«Ну невозможно: дыра в «Почте» финансовая растет и растет, и никто не реагирует», — заявила она.

Спикер Совфеда призвала разработать «правильную финансовую модель существования» и принять меры, «не откладывая в долгий ящик», иначе «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда всё провалится».

До этого, в июле, стало известно, что «Почта России» предложила взимать 0,5% от оборота площадок онлайн-торговли. Согласно оценкам компании, это приносило бы 25 млрд рублей в год, напоминает «Газета.Ru».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а также Минцифры выступили против этой идеи. ФАС направила письмо «Почте России», в котором объяснила, что такая мера приведет к ограничению конкуренции на рынке, снижению доступности дистанционно заказываемых товаров для покупателей и росту цен на них.

В январе этого года новым гендиректором «Почты России» был назначен Михаил Волков, экс-глава «Национальной лотереи». Тогда в компании отметили, что он имеет широкий управленческий опыт, так как занимал руководящие должности в Альфа-банке и пост старшего вице-президента, руководителя департамента региональной сети банка ВТБ.