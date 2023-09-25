«Почта России» ответила Матвиенко на заявление о финансовой дыре

Финансовое положение «Почты России» остается напряженным, несмотря на сокращение убытков. Об этом 25 сентября заявил генеральный директор компании Михаил Волков.

«В начале года финансовое положение компании было крайне непростым. За полгода нам удалось изменить тренд — почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Но ситуация остается очень напряженной», — приводит его слова пресс-служба.

По его словам, около 27 тыс. почтовых отделений, расположенных в сельских и удаленных районах, имеют отрицательную маржинальность, но выполняют социальную функцию.

«Они нужны людям, нужны государству, но для их содержания необходима системная поддержка», — указал Волков.

Он отметил, что «Почта России» работает с правительством РФ над улучшением ситуации и будет в дальнейшем докладывать депутатам Госдумы и сенаторам о достигнутых результатах.

Ранее в этот день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в «Почте России» растет финансовая дыра, и посетовала на то, что на это нет никакой реакции.

14 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минцифры выступили против идеи о взимании 0,5% от оборота площадок онлайн-торговли в пользу «Почты России». ФАС направила письмо, в котором объяснила, что такая мера приведет к ограничению конкуренции на рынке, снижению доступности дистанционно заказываемых товаров для покупателей и росту цен на них.

В январе этого года новым гендиректором «Почты России» был назначен Михаил Волков, экс-глава «Национальной лотереи». Тогда в компании отметили, что он имеет широкий управленческий опыт, так как занимал руководящие должности в Альфа-банке и пост старшего вице-президента, руководителя департамента региональной сети банка ВТБ.