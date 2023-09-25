Реклама
Прямой эфир
Мир
Пашинян провел встречу с главой МВД России
Мир
Умер основатель группы The Association Терри Киркман
Мир
США сняли санкции с российской компании через неделю после введения
Мир
В пригороде Степанакерта взорвалась цистерна с бензином
Экономика
США ввели санкции против «ВСМПО-Ависма»
Общество
В Госдуме решили отрегулировать деятельность маркетплейсов
Мир
В расположении российских миротворцев оказались 675 жителей Карабаха
Происшествия
Пилоты «Уральских авиалиний» не убрали шасси при уходе на запасной аэродром в Новосибирск
Мир
США выделят Польше кредит на $2 млрд на модернизацию обороны
Культура
Актер Бурунов озвучит героя сказки-блокбастера «По щучьему велению»
Мир
РФ просит суд ООН признать, что у него нет юрисдикции по иску Украины
Общество
Синоптик пообещал москвичам самый сухой сентябрь за 144 года
Мир
В США заявили о возможностях РФ уничтожить аэродромы на Западной Украине
Мир
В Минобороны Финляндии назвали поддержку Украины дорогой

«Почта России» ответила Матвиенко на заявление о финансовой дыре

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финансовое положение «Почты России» остается напряженным, несмотря на сокращение убытков. Об этом 25 сентября заявил генеральный директор компании Михаил Волков.

«В начале года финансовое положение компании было крайне непростым. За полгода нам удалось изменить тренд — почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Но ситуация остается очень напряженной», — приводит его слова пресс-служба.

По его словам, около 27 тыс. почтовых отделений, расположенных в сельских и удаленных районах, имеют отрицательную маржинальность, но выполняют социальную функцию.

«Они нужны людям, нужны государству, но для их содержания необходима системная поддержка», — указал Волков.

Он отметил, что «Почта России» работает с правительством РФ над улучшением ситуации и будет в дальнейшем докладывать депутатам Госдумы и сенаторам о достигнутых результатах.

Ритейл оставят с взносом: маркетплейсы поддержат «Почту России» платежом
Глава Минцифры назвал инфраструктурный платеж непопулярной, но вынужденной мерой

Ранее в этот день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в «Почте России» растет финансовая дыра, и посетовала на то, что на это нет никакой реакции.

14 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минцифры выступили против идеи о взимании 0,5% от оборота площадок онлайн-торговли в пользу «Почты России». ФАС направила письмо, в котором объяснила, что такая мера приведет к ограничению конкуренции на рынке, снижению доступности дистанционно заказываемых товаров для покупателей и росту цен на них.

В январе этого года новым гендиректором «Почты России» был назначен Михаил Волков, экс-глава «Национальной лотереи». Тогда в компании отметили, что он имеет широкий управленческий опыт, так как занимал руководящие должности в Альфа-банке и пост старшего вице-президента, руководителя департамента региональной сети банка ВТБ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023