Жители Словакии возмущены тем, что власти страны помогают украинским беженцам, а не собственным нуждающимся гражданам. Об этом 6 октября написал обозреватель Рафаэль Миндер в Financial Times.

Журналист посетил словацкую деревню Чонковце, находящуюся всего в 10 км от границы с Украиной. По словам Миндера, почти половина из 540 жителей проголосовали на выборах за партию Smer, которая выступает против продолжения поддержки Киева.

«Мы по-прежнему готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на машинах, которых даже нет в Словакии», — заявил бывший мэр деревни Ян Скиба.

Он добавил, что за последний год настроения жителей изменились. По его словам, глубокое негодование среди граждан появилось после того, как государство стало вести себя щедро в отношении Украины и одновременно с этим пренебрежительно к жителям более бедных районов Словакии.

Ранее, 5 октября, президент Словакии Зузана Чапутова заявила о необходимости остановить помощь Киеву до созыва парламента. Она выразила мнение, что игнорирование позиции победившей на выборах партии Smer, которая пообещала избирателям не передавать ни одной пули Киеву, стало бы негативным прецедентом на будущее.

Ранее, 2 октября, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов сообщил «Известиям», что победа на выборах в Словакии оппозиционной партии может сказаться на помощи Украине от многих европейских стран.

По итогам прошедших 30 сентября выборов победу одержала партия Smer. Левоцентристская фракция Роберта Фицо в результате голосования получила 22,94% избирательных голосов.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.