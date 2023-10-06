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В Турции назвали одно из главных достижений России в украинском конфликте

Sabah: Путин полностью разрушил стратегию США по окружению России
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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Россия пресекла попытку США использовать Украину, чтобы уничтожить РФ и завершить стратегическое окружение давнего геополитического соперника, написал 5 октября обозреватель турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

По его мнению, две крупные державы, Россия и США, уже выиграли, так как частично добились своих целей.

«Россия достигла большинства своих целей. <...> Она сорвала попытку Вашингтона поставить под угрозу безопасность в РФ, используя Украину. Президент РФ Владимир Путин, заявивший о вхождении в состав РФ богатых подземными и надземными ресурсами регионов Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье, в дополнение к Крыму, еще и разрушил планы США по окружению России», — пишет автор.

Тутар называет США «архитектором украинского кризиса», который стремился продолжить расширение НАТО и подорвать экономические и стратегические отношения, развиваемые Евросоюзом, особенно Германией и Францией, с Россией и Китаем. Но теперь Америка сокращает военную и логистическую поддержку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, отчего в стане союзников нарастает раскол.

«Естественно, раскол вокруг Украины на Западе углубляется. Почти все придерживаются мнения, что Киеву следует сесть за мирный стол с Россией», — подчеркивает Тутар.

Завершая статью, он пишет, что усилия по сведению конфликта на Украине к переговорам и завершению в дальнейшем будут активизироваться.

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5 октября в статье для The American Conservative бывший помощник президента Рональда Рейгана, политический писатель, старший научный сотрудник Института Катона Дуглас Бэндоу перечислил роковые просчеты американской администрации в отношениях с Россией, которые в том числе привели к украинскому конфликту.

Ранее в этот день президент РФ на пленарной сессии «Валдая» заявил, что НАТО отказалось отвечать на предложение России о вступлении в альянс. Он предположил, что непреодолимым препятствием стали геополитические интересы и надменное отношение к другим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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