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В Великобритании признали падение уровня поддержки Украины

The Telegraph: поддержка Украины странами Запада ослабевает
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Фото: Соцсети
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Поддержка Украины со стороны стран Запада с каждым днем ослабевает, так как они всё больше сомневаются в ее целесообразности. Такое мнение высказал 5 октября обозреватель издания The Telegraph Кон Кафлин.

«Если рассуждать с позиций Киева, это внезапное ослабление поддержки со стороны Запада не сулит ему ничего хорошего в плане шансов на успех в текущем конфликте. Кроме того, встает вопрос: действительно ли Запад всё еще хочет победы Украины?» — пишет журналист.

Кафлин напомнил, что в Вашингтоне сейчас ведутся политические споры между республиканцами и демократами по поводу бюджета администрации Байдена и помощи Украине. Кроме того, по словам обозревателя, способность Великобритании продолжать оказывать поддержку Киеву также подвергается сомнению: недавно в Вооруженных силах страны заявили, что у них закончилось снаряжение, которое можно передать украинцам.

«Тревожные трещины начали появляться и в других европейских странах: Польша недавно прекратила поставки оружия в Киев, поскольку торговый спор между соседними странами обостряется, а также появляется возможность формирования нового, пророссийского правительства в Словакии. Тем временем Венгрия продолжает использовать свое право вето, чтобы заблокировать пакет военной помощи Украине на сумму €500 млн», — отметил он.

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Ранее, 5 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что, если поставки западного вооружения Украине прекратятся, она продержится неделю. Путин отметил, что на Западе также кончаются боеприпасы. По его подсчетам, США производят 14 тыс. снарядов 155-го калибра, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) в день тратят до 5 тыс.

Ранее, 4 октября, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности заявил, что на европейских складах практически закончились боеприпасы, которые страны Запада могли бы передать Украине, а вооружение отдается с уже полупустых складов. При этом 2 октября Вооруженные силы (ВС) США сообщили, что передали Украине около 1,1 млн конфискованных у Ирана патронов для стрелкового оружия калибра 7,62 мм.

До того, 3 октября, военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов предположил, что прекращение поставок исключено, но страны Запада планируют приостановить передачу вооружения из своих запасов.

Однако в этот же день военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин выразил сомнение по поводу того, что Запад уменьшит поставки вооружения на Украину из-за истощения своих запасов, потому что хотят внушить своему населению, что без помощи Соединенных Штатов Украина проиграет конфликт. При этом, по мнению эксперта, задача США — как можно дольше затянуть конфликт на Украине, чтобы разорять Россию.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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