Акция протеста против европейских саммитов прошла в испанской Гранаде

В испанской Гранаде прошла акция протеста против проведения саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который стартовал 5 октября. «Известия» публикуют кадры с места событий.

«Прямо сейчас в Гранаде собрались порядка 40 европейских лидеров. И все они обсуждают процветание капиталистической Европы, то есть Европу, которая обслуживает интересы капиталистов. Мы хотим показать этим политикам, что мы считаем иначе. Мы выступаем против, мы считаем, что Европа может быть другой», — заявил один из митингующих.

На транспарантах и плакатах, которые несут манифестанты, можно увидеть такие лозунги: «Остановить трудовую эксплуатацию», «Другая Гранада, другая Испания могут быть», «Нужно противостоять тем, кто хочет владеть этим миром», «Единственный путь — борьба».

Организатором протеста стала ассоциация «Социальный саммит Гранады». В ее аккаунте в соцсети X (бывш. Twitter) сообщается, что акция прошла под лозунгом «Гранада — это не фото» и стартовала в 4 км от места встречи глав государств и правительств ЕПС.

Параллельно с проведением третьего саммита ЕПС премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Европейского совета Шарль Мишель договорились 5 октября провести встречу в Гранаде, чтобы обсудить действия Евросоюза, необходимые для нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Ранее, 30 сентября, в Испании также прошел антифашистский фестиваль Fiesta PCE, на котором выступили против накачки Украины оружием. Как сообщают «Известия», темой мероприятия в этом году является борьба с неофашизмом, который снова проявляется в Европе.