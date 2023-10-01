В Испании состоялся антифашистский фестиваль Fiesta PCE, на котором выступили против накачки Украины оружием. Как сообщают «Известия», темой мероприятия в этом году является борьба с неофашизмом, который снова проявляется в Европе.

Организатором мероприятия выступает Коммунистическая партия Испании. Фестиваль посетили иностранные делегации, которые обсудили ситуацию в мире.

Также состоялся большой концерт, на который многие пришли с российскими флагами. Кроме того, там вывесили баннеры с лозунгами против НАТО и финансирования террористического режима Украины.

Фестиваль стартовал 30 сентября. Его уже посетили около 4 тыс. человек.

Ранее, в конце августа, в Амстердаме прошел митинг против антироссийских санкций и военной помощи киевским властям. Его посетили около 500 человек.