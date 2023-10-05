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Возбуждены уголовные дела после убийства предпринимателя у бара в Перми

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Фото: РЕН ТВ
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По факту убийства предпринимателя у бара в Перми были возбуждены два уголовных дела, сообщает 5 октября пресс-служба СУ СК России по региону.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия)», ― заявили правоохранители.

Убийство произошло 5 октября, в четверг, рядом с входом в бар на Первомайской улице. Жертвой преступления стал владелец бара Александр Луков, в которого неизвестный выстрелил несколько раз.

Вероятно, преступник использовал огнестрельное оружие с глушителем, поскольку звуков выстрелов слышно не было.

Расследованием преступления занимается отдел по особо важным делам. Следователи осмотрели место убийства и опросили свидетелей. Также известно, что глава управления СК по Пермскому краю Денис Головкин взял на контроль расследование дела.

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