В Красногорске мужчина открыл стрельбу по людям

В Красногорске Московской области мужчина открыл стрельбу по людям в понедельник, 25 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали его.

В дежурную часть поступило сообщение от жителей микрорайона Опалиха о том, что слышны звуки, похожие на выстрелы.

Полицейские установили, что между двумя группами граждан произошел словесный конфликт, в результате которого один из мужчин произвел несколько выстрелов. Затем он скрылся с места происшествия.

Правоохранителями был задержан один из участников конфликта, уроженец Ростовской области 1978 года рождения.

По информации «Известий», ранены три человека, их доставили в больницу в состоянии средней тяжести с пулевыми ранениями. Два человека получили пулевые ранения в живот, а третий в ногу, добавляет Mash.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят соответствующие мероприятия, направленные на поиск причастных к происшествию лиц.

Ранее, 19 сентября, прохожая женщина получила ранение в живот в результате перестрелки в Махачкале. Двое мужчин устроили стрельбу из травматического оружия на проспекте Акушинского, в результате чего пострадала женщина, ее доставили в медучреждение. Участников задержали полицейские.