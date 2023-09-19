Прохожая получила ранение при стрельбе в Махачкале

Прохожая женщина получила ранение в живот в результате перестрелки в Махачкале, сообщило 19 сентября МВД Дагестана в Telegram-канале.

Двое мужчин устроили стрельбу из травматического оружия на проспекте Акушинского. В результате чего пострадала женщина, ее доставили в медучреждение.

Мужчин задержали полицейские. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, 16 сентября, один из посетителей парка Филатов Луг в Новой Москве применил травматический пистолет во время конфликта из-за места для пикника. Мужчина заявил, что использовал оружие для самозащиты, так как испугался. Пострадавших в результате инцидента не было.