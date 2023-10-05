Юрист назвал дискриминационным план Латвии обязать 3,2 тыс. россиян покинуть страну

Управление по делам гражданства и миграции Латвии разослало 3255 проживающим в стране российским гражданам уведомление о необходимости покинуть республику до 30 ноября. Управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев 5 октября отметил в беседе с «Известиями», что такие действия Риги вызывают вопросы с точки зрения соответствия нормам международного права.

«Мера высылки действительно жесткая, направленная в том числе против граждан РФ, проживающих на территории Латвии. И это вызывает вопросы с точки зрения соответствия таких действий нормам международного права в области прав человека. В письмах сообщается, что в случае, если лица не подадут документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза, они могут подлежать высылке из страны. Еще одной причиной для выдворения названа несдача экзамена по латышскому языку», — сказал Русяев.

Как заявил юрист, фактически речь идет о так называемых негражданах — бывших гражданах СССР и их потомках, которым после обретения Латвией государственности в начале 1990-х годов был присвоен особый правовой статус. Эта группа населения, насчитывающая около 200 тыс. человек, не имеет избирательных прав, возможностей занимать ряд должностей в государственном секторе и ряда других прав, уточнил он.

«Подобные меры как минимум затрагивают интересы детей с российским гражданством, которые родились или длительное время проживают в Латвии. Это может противоречить нормам Конвенции о правах ребенка. При принятии решений о высылке властям Латвии стоило бы учитывать наличие у людей семейных и социальных связей в стране, а также интересы детей родителей — граждан РФ, родившихся и выросших в Латвии», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, данное решение является очередным шагом дискриминационной политики в отношении «неграждан». Более того, вызывает вопросы обоснованность выбора именно высылки в качестве меры наказания за несдачу языкового экзамена. Латвийским властям следовало бы рассмотреть иные варианты стимулирования интеграции, к которой они стремятся, считает Русяев.

«Важно, чтобы законодательство Латвии — страны с большим количеством русскоязычного населения — работало с реальным учетом принципа соразмерности и неущемления основных прав человека. Так не будет нарушено международное законодательство и не будут спровоцированы потенциальные конфликты на межгосударственном уровне — они сейчас совершенно ни к чему», — заключил юрист.

Ранее в этот день телекомпания LSM сообщила, что граждане РФ, имевшие вид на жительство (ВНЖ) в Латвии, должны были до 1 сентября подать документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза или оформить заявку на прохождение тестирования по латышскому языку. В противном случае, согласно законодательству республики, их ВНЖ переставал действовать со 2 сентября. Следовательно, эти лица должны покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября 2023 года.

В августе временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков сообщил «Известиям», что Россия оказывает всю необходимую помощь россиянам, которым грозит депортация из Латвии. Он отметил, что посольство РФ совместно с представительством МВД России в Латвии ведет активную работу по реализации госпрограммы, нацеленной на оказание содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.