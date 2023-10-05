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Кузнецова рассказала о причастности компании Coca-Cola к продаже украинских детей

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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Американская компания Coca-Cola оказалась причастна к делам о продаже украинских детей, сообщила 5 октября на пресс-конференции о нарушениях прав детей на Украине вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Наши бойцы, освобождая Святогорск, обнаружили в детском доме документы о продаже детей», — рассказала она.

Кузнецова добавила, что обнаружилась также причастность к этому британских частных военных компаний.

«Одним из плательщиков была компания Coca-Cola», — добавила она.

Как подчеркнула уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике (ДНР) Дарья Мороз, Россия и Украина обмениваются не только пленными, но и детьми.

«Работа ведется постоянно как с одной стороны, так и с другой стороны. Чтобы процесс был не испорчен, в СМИ дается минимальная информация. Потому что наши оппоненты с другой стороны реагируют на это очень остро», — сказала Мороз.

Она отметила, что интересы детей ставятся превыше всего, поэтому многие вещи остаются за кадром. По словам Мороз, ситуация, когда похищают детей и не возвращают их мамам, является не новой. Так, уполномоченный по правам человека рассказала, что в 2015 году несколько женщин остались на территории Украины и, чтобы вернуть более 10 их детей, нужно было инициировать разбирательство в рамках минского процесса. При этом биологическим родителям нужно было собрать пакет документов, чтобы вернуть своих детей.

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Ранее в четверг посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что более 23 тыс. вывезенных с Украины детей оказались на территории европейских стран без надзора. Он подчеркнул, что за ними никто не наблюдает, после того как направили в страны Европы.

В конце августа российская хакерская группировка RaHDIt сообщила, что в даркнете распространяются объявления, в которых предлагают за деньги купить украинских детей на органы или в сексуальное рабство. Речь идет в том числе о малолетних.

В августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина является одним из мировых лидеров черной трансплантологии. По мнению Захаровой, в этом замешан официальный Киев, который «покрывает кровавый бизнес и потворствует ему».

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