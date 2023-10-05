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Более 23 тыс. украинских детей в Европе оказались без надзора

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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Thissen
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Более 23 тыс. вывезенных с Украины детей оказались на территории европейских стран без надзора. Об этом 5 октября на пресс-конференции заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Целый ряд европейских правозащитных структур констатируют, что на территории Европы в этом году фиксировалось более 23 тыс. украинских детей без надзора, которые были туда вывезены. Значительная часть детей направляется в семьи в этих государствах, эти семьи через какое-то время, месяц-полтора, как наигрались, уже просят забрать ребенка обратно», — указал он.

По его словам, за ними никто не наблюдает после того, как их направили в страны Европы.

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В июне в офисе украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирины Сусловой сообщили о 240 случаях изъятия детей у беженцев в странах Евросоюза из-за неправильно оформленных документов.

Кроме того, в конце мая в польском городе Познань арестовали украинскую беженку, которую обвиняют в продаже детей педофилам. Женщина приехала из Днепропетровской области. Своих детей у нее нет, она воспитывает приемных. При пересечении границы вместе с ней было 10 детей в возрасте от четырех до 16 лет. Они рассказали волонтерам, что женщина издевалась над ними.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.

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