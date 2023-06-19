На Украине заявили о 240 случаях изъятия детей у беженцев в Европе
В офисе украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирины Сусловой сообщили о 240 случаях изъятия детей у беженцев в странах Евросоюза из-за неправильно оформленных документов, о чем сообщило издание «Украинская правда» в воскресенье, 18 июня.
Отмечается, что социальные службы изымали детей из семей украинских беженцев «из-за различий в законодательстве». Такое происходит, если родители или родственники не оформили родство или опекунство должным образом.
«Когда мама остается на Украине, а в эвакуацию отправила бабушку со своим ребенком. Бабушка не имеет никакой доверенности на представление интересов и не считается по европейскому законодательству родственницей этому ребенку», — уточняется в материале.
В конце мая в польском городе Познани арестовали украинскую беженку, которую обвиняют в продаже детей педофилам. Она приехала из Днепропетровской области в прошлом году. Своих детей у женщины нет, она воспитывает приемных. При пересечении границы вместе с ней были 10 детей в возрасте от четырех до 16 лет. Дети рассказали волонтерам, что женщина издевалась над ними.
Ранее, 3 мая, власти Словакии предложили сделать посещение школ украинскими детьми обязательным условием для получения пособий. Отмечалось, что в Чехии и Польше посещение школ уже является обязательным условием для получения пособий беженцами.