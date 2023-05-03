В Словакии ужесточат требования к украинцам для получения пособий
Власти Словакии хотят сделать посещение школ украинскими детьми обязательным условием для получения пособий. Об этом 3 мая сообщил министр образования страны Ян Горецкий на пресс-конференции.
«Мы хотим связать обязанность посещать школу и возможность предоставления социальных пособий [украинцам]», — сказал он.
По словам министра, многие дети из Украины, находясь в Словакии, продолжают дистанционное обучение в украинских школах. Однако есть вероятность, что они останутся в стране надолго или даже навсегда.
Горецкий указал, что для принятия решения по этому вопросу будет проведено межведомственное совещание. Он также отметил, что в Чехии и Польше посещение школ уже является обязательным условием для получения пособий беженцами.
Ранее, 29 апреля, стало известно, что украинские беженцы в Восточной Европе сталкиваются с финансовыми проблемами из-за сокращения материальной помощи. Так, четыре месяца назад власти Румынии были вынуждены отказаться от предоставления украинцам жилья за государственный счет. Теперь же речь идет о том, чтобы вдвое урезать социальные выплаты.
До этого, 15 апреля, издание Bild со ссылкой на службу занятости сообщало, что в Германии только 10% из всех находящихся там украинских беженцев имеют работу. Исследование проводилось в Лейпциге, где на данный момент находятся 65 187 украинцев.
В конце марта организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщила, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами такого отношения к украинцам стали рост стоимости жизни и усталость.
Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских граждан после того, как 24 февраля 2022 года Россия объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.