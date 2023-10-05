В Тюмени школьники перевозили в авто тело застреленного мужчины

Задержанные в Тюменской области водитель и пассажир автомобиля, в багажнике которого обнаружили тело 54-летнего мужчины, оказались школьниками. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает источник «Известий».

«В машине, которую остановили правоохранители в поселке Московский, находились 14-летний подросток, который учится в 8-м классе и его 18-летний приятель, ученик 11-го класса вечерней школы города Тюмени», — передает собеседник.

Кроме того, источник отметил, что по месту жительства убитого также задержали его супругу.

Ранее в этот же день сотрудники полиции остановили легковой автомобиль в поселке Московский для проверки. Внутри машины они обнаружили завернутое в материю тело мужчины с огнестрельным ранением.

Правоохранительные органы задержали водителя и находившегося в салоне пассажира. В убийстве следствие подозревает родственника погибшего.