Полицейские обнаружили в багажнике авто под Тюменью тело мужчины

Полицейские Тюменской области обнаружили в багажнике автомобиля Lada тело мужчины с огнестрельным ранением, сообщили 5 октября в региональном главке МВД.

Тело обнаружили, когда сотрудники полиции остановили легковой автомобиль в поселке Московский для проверки. Тело было завернуто в материю. Задержаны водитель машины, а также находившийся в ее салоне пассажир.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники следственного управления Следственного комитета (СК) России по Тюменской области. Возбуждено уголовно дело по статье «убийство» Уголовного кодекса РФ, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В убийстве 54-летнего мужчины следствие подозревает его родственника.

В конце сентября следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело против мужчины, которого подозревают в убийстве дачницы. Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.