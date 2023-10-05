Полицейские обнаружили в багажнике авто под Тюменью тело мужчины
Полицейские Тюменской области обнаружили в багажнике автомобиля Lada тело мужчины с огнестрельным ранением, сообщили 5 октября в региональном главке МВД.
Тело обнаружили, когда сотрудники полиции остановили легковой автомобиль в поселке Московский для проверки. Тело было завернуто в материю. Задержаны водитель машины, а также находившийся в ее салоне пассажир.
Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники следственного управления Следственного комитета (СК) России по Тюменской области. Возбуждено уголовно дело по статье «убийство» Уголовного кодекса РФ, говорится в сообщении на сайте ведомства.
В убийстве 54-летнего мужчины следствие подозревает его родственника.
В конце сентября следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело против мужчины, которого подозревают в убийстве дачницы. Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.