Девушку нашли мертвой на дачном участке в Свердловской области
Девушку обнаружили мертвой на собственной даче. Инцидент произошел под Богдановичем в Свердловской области, сообщает в среду, 4 октября, портал Е1.ru.
Официальных комментариев от правоохранителей на данный момент не поступало. По словам подруги, девушка покончила с собой. Она поехала на дачу после ссоры с мужем.
«Сказала, что поехала топить баню. И там ее обнаружили», — сказала она.
Отмечается, что у девушки остался десятимесячный ребенок.
Кроме того, стало известно, что несколькими днями ранее следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело против мужчины, которого подозревают в убийстве другой дачницы. Сейчас мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.