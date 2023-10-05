Глава ОКР назвал невозможным участие россиян в юношеской Олимпиаде

Участие российских спортсменов в юношеских зимних Олимпийских играх 2024 года не представляется возможным. Об этом 5 октября заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«ОКР не получал приглашений, ни в прямых, ни в косвенных контактах с коллегами из Лозанны они даже не обсуждались. В связи с этим наше участие в зимних юношеских Олимпийских играх не представляется возможным, международные зимние федерации по олимпийским видам спорта не прислушались к рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о возвращении спортсменов», — сказал он ТАСС.

Поздняков отметил, что международные спортивные федерации несправедливо отстранили россиян от участия в своих соревнованиях, которые служили квалификацией на юношескую Олимпиаду.

Ранее, 3 октября, МОК сообщил, что российские спортсмены не смогут участвовать в юношеских зимних Олимпийских играх 2024 года в южнокорейском Канвондо, так как нейтральные атлеты не могут выступать на этих соревнованиях.

Соревнования пройдут с 19 января по 1 февраля на нескольких спортивных объектах провинции Канвондо. Будет разыгран 81 комплект медалей в 15 видах спорта. Ожидается, что участие примут около 1900 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с Вооруженными силами и органами безопасности.