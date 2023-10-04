МОК отказал россиянам в участии в юношеских Олимпийских играх – 2024

Российские спортсмены не смогут участвовать в юношеских зимних Олимпийских играх 2024 года в южнокорейском Канвондо. Об этом 3 октября сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).

«Если говорить о зимних юношеских Играх – 2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», — сообщила пресс-служба МОК газете «Советский спорт».

Соревнования пройдут с 19 января по 1 февраля на нескольких спортивных объектах провинции Канвондо. Будет разыгран 81 комплект медалей в 15 видах спорта. Ожидается, что участие примут около 1900 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет.

Ранее, 26 сентября, исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных соревнований российские юношеские сборные, состоящие из игроков не старше 17 лет. Мужские и женские команды будут проводить матчи без гимна, флага, национальной символики и не на территории России.

На следующий день в пресс-службе Украинской ассоциации футбола сообщили, что команды не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с Вооруженными силами и органами безопасности.