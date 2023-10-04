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МОК отказал россиянам в участии в юношеских Олимпийских играх – 2024

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Klodian Lato/Eurokinissi
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Российские спортсмены не смогут участвовать в юношеских зимних Олимпийских играх 2024 года в южнокорейском Канвондо. Об этом 3 октября сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).

«Если говорить о зимних юношеских Играх – 2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», — сообщила пресс-служба МОК газете «Советский спорт».

Соревнования пройдут с 19 января по 1 февраля на нескольких спортивных объектах провинции Канвондо. Будет разыгран 81 комплект медалей в 15 видах спорта. Ожидается, что участие примут около 1900 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет.

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Ранее, 26 сентября, исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных соревнований российские юношеские сборные, состоящие из игроков не старше 17 лет. Мужские и женские команды будут проводить матчи без гимна, флага, национальной символики и не на территории России.

На следующий день в пресс-службе Украинской ассоциации футбола сообщили, что команды не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с Вооруженными силами и органами безопасности.

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