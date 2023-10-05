В ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества

Под видом руководителей компаний мошенники стали оповещать сотрудников фирм об утечке персональных данных и предлагать «обезопасить» свои денежные средства. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает пресс-служба ВТБ.

Основная задача злоумышленников — вызвать доверие и убедить человека сохранить деньги. Для этого потенциальной жертве звонит «куратор», который сообщает о перечне необходимых действий для «защиты» своих средств.

После этого мошенники представляются сотрудниками службы безопасности компании или банка и просят перевести деньги через банкомат на «безопасные счета», а часть из этих средств отдать специальному «курьеру». После получения наличных преступники пропадают.

«<…> уже зафиксированы атаки по этому сценарию на работников коммерческих предприятий, медицинских организаций и даже правоохранительных органов», — прокомментировал ситуацию начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

Кроме того, он напомнил, что таким звонкам верить никогда нельзя, потому что сотрудники банка и правоохранительных органов никогда не звонят по телефону и не просят совершить какие-либо действия, связанные с деньгами.

Ранее, 2 октября, появилась информация о новом способе выманивания денег мошенниками. Злоумышленники выдают себя за директоров компаний, ректоров университетов, главврачей больниц и других руководителей. Так называемый «начальник» предупреждает о том, что работнику скоро позвонят из какого-то государственного ведомства.

Преступник объясняет, что для компании это очень важный звонок: якобы необходимо действовать по инструкции звонящего и никому не рассказывать об этом разговоре.